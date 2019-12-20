Федор Скрипник возглавит информационное вещание «Суспільного» 

Генеральным продюсером информационного вещания «Суспільного» станет Федор Скрипник. Об этом 20 декабря сообщил председатель правления «UA: Суспільне мовлення» Зураб Аласания, пишет пресс-служба.

Федор Скрипник занимал должность исполнительного продюсера департамента информационного вещания, участвовал в создании и налаживании работы ньюсрума «Суспільного», работающего на три платформы одновременно (телевидение, радио, диджитал). Имеет опыт организации прямоэфирных проектов, среди которых и спецэфиры, что существенно улучшало результаты телесмотрения канала «UA: Перший».

До работы на «Суспільному» занимал должности шеф-редактора новостей на телеканалах ZIK и 24 канале, а также работал на телеканалах СТБ и «Украина».

Напомним, ранее стало известно, что генеральный продюсер информационного вещания Владислав Грузинский присоединится к запуску новой общественной студии.

Фото: Александра Йорк

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