Facebook запустит свою криптовалюту

В первой половине 2019 года корпорация Facebook провела переговоры с криптовалютной биржей, на которой ожидается появление собственного токена Facebook. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники. Официально компания о проекте еще не рассказывала.

Stablecoin будет привязан к обычным деньгам: евро, долларам и другими национальными валютами, запасы которых находятся на банковских счетах Facebook.

Сначала криптовалюта будет интегрирована в мессенджере WhatsApp, а затем токен введут в Messenger и Instagram. Таким образом расширится ее охват до 2,7 млрд человек, которые каждый месяц пользуются одним из трех приложений. Процесс может занять больше года. С помощью валюты пользователи приложений смогут переводить средства и оплачивать покупки.

О разработке токена известно лишь то, что над проектом работают в отдельном офисе около 50 человек, и в этот офис не могут попасть другие сотрудники Facebook.

Зачем мессенжерам нужна криптовалюта? Например, это мгновенный перевод денег, который помогает избежать хождения криптовалюты через банковские структуры.

Напомним, что Павел Дуров, владеющий Telegram, также разрабатывает свою блокчейн-платформу TON. Журналисты уже отмечают, что Satblecoin и Gram (от платформы Telegram) будут соперниками. При этом Facebook имеет некоторые преимущества, а именно охват – 2 млрд 700 млн человек с учетом интеграции с Instagram и Messenger, в то время как в Telegram всего около 200 млн пользователей. В то же время за сервисы компании Facebook имеет смысл платить за рекламу, а в Telegram такая возможность отсутствует.

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