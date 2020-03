Facebook запретил рекламу медицинских масок

Соцсеть Facebook будет блокировать рекламу и другие коммерческие обьявления о продаже медицинских масок. Об этом соообщил глава отдела менеджмента продукции Роб Литерн в Twitter.

Update: We’re banning ads and commerce listings selling medical face masks. We’re monitoring COVID19 closely and will make necessary updates to our policies if we see people trying to exploit this public health emergency. We’ll start rolling out this change in the days ahead.

— Rob Leathern (@robleathern) March 7, 2020