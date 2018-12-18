Facebook vs TV: соцсеть хочет продавать ТВ-подписку
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Facebook vs TV: соцсеть хочет продавать ТВ-подписку

от Telekritika
От Telekritika 30
Главная Интернет Facebook vs TV: соцсеть хочет продавать ТВ-подписку

Facebook начал переговоры с ведущими телекомпаниями США. Среди них: HBO, Showtime, Starz. Цель переговоров – продажа подписок на онлайн-продукты телевещателей на платформе соцсети.

Пользователям, купившим подписку на телевещателей через соцсеть, не придется пользоваться ничем другим, кроме платформы соцсети. Об этом сообщает издание QZ.

Почему для компаний платного ТВ предложение о сотрудничестве с Facebook может быть выгодным?

Сегодня такие компании оплачивают дорогую рекламу в Facebook. Таким образом, реагируя на рекламу, пользователи сети могли бы сразу переходить к просмотру контента. Подписка на онлайн-продукты может стать дополнительным источником дохода, когда рост других доходов платного ТВ снижается.

В настоящее время подписки на стриминговое вещание более 140 онлайн-телеканалов продает Amazon. Apple, который уже предоставляет доступ к сторонним видеоприложениям через фирменное приложение Apple TV, также заявил о своем желании продавать подписки на платное ТВ. Видеосервис Hulu в США продает подписку на пакеты HBO, Showtime, Cinemax и Starz, а кабельный оператор Comcast – на онлайн-кинотеатр Netflix, интегрируя при этом такие стриминг-сервисы, как Amazon Prime Video и YouTube, в свой интерфейс кабельной платформы.

Издание отмечает, что платный ТВ-пакет поможет соцсети развивать свою видеоплатформу Facebook Watch, которая стала доступной всем пользователям в августе 2018 года. Особой популярностью она пользуется в США.

Фото: Getty

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