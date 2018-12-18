Facebook vs TV: соцсеть хочет продавать ТВ-подписку

Пользователям, купившим подписку на телевещателей через соцсеть, не придется пользоваться ничем другим, кроме платформы соцсети. Об этом сообщает издание QZ.

Почему для компаний платного ТВ предложение о сотрудничестве с Facebook может быть выгодным?

Сегодня такие компании оплачивают дорогую рекламу в Facebook. Таким образом, реагируя на рекламу, пользователи сети могли бы сразу переходить к просмотру контента. Подписка на онлайн-продукты может стать дополнительным источником дохода, когда рост других доходов платного ТВ снижается.

В настоящее время подписки на стриминговое вещание более 140 онлайн-телеканалов продает Amazon. Apple, который уже предоставляет доступ к сторонним видеоприложениям через фирменное приложение Apple TV, также заявил о своем желании продавать подписки на платное ТВ. Видеосервис Hulu в США продает подписку на пакеты HBO, Showtime, Cinemax и Starz, а кабельный оператор Comcast – на онлайн-кинотеатр Netflix, интегрируя при этом такие стриминг-сервисы, как Amazon Prime Video и YouTube, в свой интерфейс кабельной платформы.

Издание отмечает, что платный ТВ-пакет поможет соцсети развивать свою видеоплатформу Facebook Watch, которая стала доступной всем пользователям в августе 2018 года. Особой популярностью она пользуется в США.

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