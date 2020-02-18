Facebook создала новое приложение — Hobbi

Facebook пытается занять нишу Pinterest и Tangi. Недавно компания анонсировала выход нового приложения под названием Hobbi, передает techcrunch.com.

С помощью Hobbi пользователи смогут создавать коллекции фото и видеоролики, используя снимки, на которых запечатлены различного рода творческие процессы. А вот делиться своими шедеврами нельзя — такая функция не предусмотрена. Идея приложения состоит в том, чтобы отслеживать собственный прогресс и иметь возможность оценить, насколько хорошо вы овладели своим хобби. В общем, новинка во многом похожа на Pinterest, только функционал более ограничен.

Интересно, что анонс Hobbi последовал вскоре после запуска Tangi, приложения от Google, которое также сфокусировано на творчестве, хобби и DIY-контенте.

Отметим, что приложение разрабатывали сотрудники NPE Team, которая занимается экспериментальными проектами Facebook. Hobbi уже доступно пользователям iOS-устройств из Украины, США, Колумбии, Бельгии, Испании.

Напомним: ранее стало известно, что Pinterest заработал более $1 млрд в 2019 году.

Фото: Hobbi

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