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Facebook заблокировал страницы Hyser, Znaj.ua и Politeka

от Татьяна Мялковская
От Татьяна Мялковская 672
Главная Диджитал Facebook заблокировал страницы Hyser, Znaj.ua и Politeka

Компания Facebook сообщает, что обезвредила фабрику троллей в Украине и удалила 168 аккаунтов, 149 страниц и 79 групп.

Facebook приостановил в Украине деятельность аккаунтов и групп, которые вели кампании по дезинформации. Об этом сообщает Liga.net  со ссылкой на главу политики по кибербезопасности соцсети Натаниеля Глейхера.

Определить кампанию удалось с помощью поведенческого анализа подозреваемых, а не содержания публикаций. Также удалось определить, что аккаунты связаны с украинским PR-агентством Pragmatico. На это фирма потратила $1,6 млн.  Всего соцсеть удалила 168 аккаунтов, 149 страниц и 79 групп. Охват этих аккаунтов составлял около 4,2 млн подписчиков. Страницы и группы управлялись фейковыми аккаунтами, а имена авторов постоянно менялись. 

Глава политики по кибербезопасности Facebook Натаниель Глейхер подозревает, что организаторы кампании перенаправляли пользователей за пределы Facebook на новостные ресурсы.

Среди удаленных страниц – аккаунты изданий Znaj.ua, Politeka, Hyser. Теперь они не функционируют.

Сайт Znaj.ua отреагировал на действия Facebook и потребовал от компании разблокировать страницу издания. Медиа также признало, что сотрудничало с Pragmatico. Агентство, как сообщает Znaj.ua, оказывало изданию консультационные услуги по продвижению страниц в социальных сетях.

«Мы настаиваем на восстановлении работы нашей страницы. Очень досадно предположить, что всемирно известная компания могла стать жертвой манипуляций со стороны политических сил Украины, которые стремятся заткнуть рты известным медиа, которые подвергают критике их деятельность», – заявили в Znaj.ua.

О самом PR-агентстве Pragmatico известно мало, в сети нет конкретной информации о деятельности компании.

Фото: ТСН

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