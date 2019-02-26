🕴 Европейский вещательный союз ждет от Украины нового кандидата на Евровидение

В EBU изложили аргументацию НОТУ по этому поводу и добавили, что ждут от украинского общественного вещателя нового кандидата: «Каждый вещатель страны-участницы ответственен за отбор своего участника на песенный конкурс Евровидение в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом. В настоящее время телекомпания ведет переговоры об объявлении представителя конкурса – и после их подтверждения он будет объявлен на официальных каналах Евровидения», – отметили в EBU.

Вчерашний релиз НОТУ в EBU трактует следующим образом: НОТУ и певица MARUV «не достигли согласия относительно миссии участника, тогда как исполнитель является послом Украины и представляет не только музыку, но и взгляды украинского общества». «Также национальный вещатель обязан обеспечить неполитический характер конкурса – а НОТУ опасается эскалации раскола украинского общества», – говорится в сообщении.

Общественный вещатель обещает начать переговоры с другим кандидатом с целью представлять Украину на Евровидении уже сегодня. Член правления НОТУ Александра Кольцова, отвечающая за развлекательное направление, сообщила «Громадському», что в НОТУ будут выбирать представителя Украины на «Евровидение» среди «всех финалистов национального отбора».

На вопрос, отличается ли договор, который предлагали MARUV, от документа, который предлагали победителям национального отбора в прошлом, Александра Кольцова ответила, что новым был только пункт о запрете выступать в России. «То, что артист выложил интерпретацию этих пунктов... там просто очень много стандартных пунктов из правил Евровидения. Кроме пункта об отмене гастролей в РФ – об отмене на время проведения конкурса», – добавила она.

Кольцова подтвердила, что MARUV была согласна отказаться от выступлений в России, добавив, что ранее этот пункт не использовали, потому что артисты, выступающие в России, не попадали в финал нацотбора.

«В каждом отборе были артисты, которые на тот момент выступали в РФ, ни один из них не выходил в финал, поэтому мы не применяли эту норму. Договор был всегда, добавили этот пункт после первого полуфинала, когда появились реальные шансы на то, что у нас будет такой кейс, и нужно будет толковать это и для общества, и наружу», – рассказала Кольцова.

Она добавила, что другому кандидату, который захочет представлять Украину на Евровидении, предложат тот же договор, от которого отказалась MARUV.

Ведущий нацотбора на Евровидение Сергей Притула в Facebook отметил, что именно общественный вещатель, а не канал СТБ должен нести ответственность за ситуацию, сложившуюся вокруг конкурса – в НОТУ утверждали кандидатов, которые были отобраны СТБ. «СТБ передали весь список исполнителей на утверждение общественному вещателю. И там сказали «ок»! А уже когда определились участники финала и запахло жареным, то все очень озаботились тем, что случилось!» По мнению ведущего разрешить проблему мог бы запрет на участие в Нацотборе участников, которые гастролируют в РФ.

После неподписания контракта с НОТУ MARUV назвала его «кабальным» и заявила, что отказ от концертов в России не был для нее принципиальным. Соответствующее сообщение появилось вчера вечером на ее странице в Facebook. Представители певицы уверяют, что переговоры с НОТУ длились более 7 часов. Певицу пригласил участвовать в отборе музыкальный продюсер Руслан Квинта после того, как в нем отказалась участвовать певица TAYANNA.

«Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я – гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене», – написала она.

MARUV добавила, что хочет «дарить свое творчество без цензуры».

«Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры», – отметила певица.

Напомним, согласно контракту с НОТУ, певице была запрещена любая несогласованная импровизация на сцене, а также общение с журналистами без согласования с НОТУ. Также в НОТУ требовали от нее передать авторские права на песню Siren Song и четко выполнять любые требования и указания НОТУ. За нарушение любого из пунктов MARUV грозил штраф в 2 млн гривен и компенсация убытков.

Фото: НОТУ