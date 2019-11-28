Евгения Дербал покидает FILM.UA Group

Главный юрист группы компаний FILM.UA Евгения Дербал покидает холдинг после 8 лет работы в нем. В пресс-службе FILM.UA «Телекритике» подтвердили ее уход, официальный комментарий группа предоставит завтра. В пресс-службе не смогли уточнить дату ухода. По информации «Телекритики» Евгения покидает холдинг 1 декабря.

В последнее время FILM.UA Group позиционировала Евгению как юридического советника холдинга. По данным «Телекритики», Евгения мигрирует на Кипр. Сейчас она находится за границей. «Телекритика» получила подтверждение от Евгении Дербал и надеется получить комментарий по е-mail.

В группе компаний FILM.UA Евгения Дербал работает с 2011 года. Основной ее задачей была координация всех юридических вопросов группы, сопровождение ко-продакшена проектов, работа с инвесторами.

До работы в группе Евгения Дербал более 7 лет руководила налоговой практикой в адвокатской компании «Коннов и Созановский». Кроме консультирования клиентов по налоговым вопросам, Евгения занималась налоговым планированием, сопровождением налоговых споров, сделками в сфере M&A, корпоративными реструктуризациями и медиа правом. После ухода в FILM.UA Евгения Дербал стала партнером «Коннов и Созановский».

Евгения Дербал является членом Ассоциации юристов Украины и Ассоциации адвокатов Украины, а также членом Международной Налоговой ассоциации (IFA) и Сетевой ассоциации Tax Planet.

Фото: Александра Йорк