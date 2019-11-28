КиноНовости

Евгения Дербал покидает FILM.UA Group

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 272
Главная Кино Евгения Дербал покидает FILM.UA Group

В группе Евгения проработала 8 лет.

Главный юрист группы компаний FILM.UA Евгения Дербал покидает холдинг после 8 лет работы в нем. В пресс-службе FILM.UA «Телекритике» подтвердили ее уход, официальный комментарий группа предоставит завтра. В пресс-службе не смогли уточнить дату ухода. По информации «Телекритики» Евгения покидает холдинг 1 декабря.

В последнее время FILM.UA Group позиционировала Евгению как юридического советника холдинга. По данным «Телекритики», Евгения мигрирует на Кипр. Сейчас она находится за границей. «Телекритика» получила подтверждение от Евгении Дербал и надеется получить комментарий по е-mail.

В группе компаний FILM.UA Евгения Дербал работает с 2011 года. Основной ее задачей была координация всех юридических вопросов группы, сопровождение ко-продакшена проектов, работа с инвесторами.

До работы в группе Евгения Дербал более 7 лет руководила налоговой практикой в адвокатской компании «Коннов и Созановский». Кроме консультирования клиентов по налоговым вопросам, Евгения занималась налоговым планированием, сопровождением налоговых споров, сделками в сфере M&A, корпоративными реструктуризациями и медиа правом. После ухода в FILM.UA Евгения Дербал стала партнером «Коннов и Созановский».

Евгения Дербал является членом Ассоциации юристов Украины и Ассоциации адвокатов Украины, а также членом Международной Налоговой ассоциации (IFA) и Сетевой ассоциации Tax Planet.

Фото: Александра Йорк

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

«Суспільне» предоставит сигнал для ретрансляции мероприятий ко Дню...

21.11.2019

Amazon запустила бесплатный аудиостриминг

20.11.2019

Министерство цифровой трансформации и Visa подписали Меморандум о...

22.11.2019

Jacobs прекратил сотрудничество с телеканалом ZIK

27.11.2019

Сериал «Первые ласточки» собрал более 1 млн просмотров...

20.11.2019

В Высшей Школе Media & Production произошли кадровые...

29.10.2019

Disney+ представила заставку сериала «Соколиный глаз»

18.11.2019

Ахтем Сеитаблаев: «Доброволец» – это попытка достучаться до...

30.10.2019

Нацсовет определил победителей радиоконкурса местного вещания на 37...

15.11.2019

New York Times запустил подкаст на тему слушаний...

14.11.2019

Pay TV, регуляция, рекламный рынок