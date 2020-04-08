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Эксперимент с телеуроками признали удачным

от Telekritika
От Telekritika 196
Главная Новости Эксперимент с телеуроками признали удачным

В первый день трансляции общая аудитория проекта достигла 3,3 млн человек.

В Украине 6 апреля стартовала «Всеукраинская школа онлайн» с видеоуроками для школьников. Первый день инициативы продемонстрировал успешность замысла с запуском нового формата получения знаний. Свидетельство тому – высокие показатели просмотров телеканалов, которые транслируют уроки. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По данным компании Nielsen, в понедельник почти треть зрителей утреннего эфира смотрела именно «Всеукраинскую школу онлайн». Общая аудитория первого дня проекта – более 3,3 млн «учеников» разного возраста.

На официальной YouTube-страничке Минобразования количество просмотров за последние двое суток достигло почти 2 млн. Наиболее популярными здесь стали занятия по физкультуре с участием украинских звезд.

Напомним, украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки транслируют уроки по 11 предметам для учащихся 5-11 классов. За каждым классом закреплен определенный телеканал.

Фото: пресс-служба президента

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