🕵 Экс-директора «Укртелефильма» НАБУ подозревает в нанесение 70 млн убытков

По версии следствия, бывший руководитель «Укртелефильма» в сговоре с частными лицами совершил отчуждение в пользу сторонних компаний имущественных прав на 67 объектов недвижимого имущества (квартиры, нежилые помещения, паркоместа). В результате этих действий госпредприятию нанесен ущерб на сумму 68,72 млн грн.

Также о подозрении сообщено еще двум его соучастникам: организатору схемы и директору коммерческого общества, сообщает НАБУ. Ведомство не называет фамилий, в случае с экс-директором речь может идти о Викторе Подлесном.

В ноябре 2018 года Хозяйственный суд Киева признал договор купли-продажи указанных имущественных прав со всеми дополнительными соглашениями, изменениями и дополнениями к нему недействительным с момента заключения.

Подозреваемых задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление полного круга лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

В сообщении указано, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с февраля 2018 года.

Напомним, «Укртелефильм» должен был войти как продакшен-компания в структуру Национальной общественной телерадиокомпании Украины в 2017 году, но вопрос вхождения был перенесен на 2018-й (на первую декаду июля) из-за скандалов вокруг жилого комплекса, построенного на его территории. Виктор Подлесный был назначен директором «Укртелефильма» 22 июня 2017 года, будучи директором Донецкого филиала НОТУ. Его задачей тогда было именно присоединение предприятия к НОТУ. Юридически «Укртелефильм» подчиняется Госкомтелерадио.

Фото жилого комплекса «Укртелефильма». Автор – «Радио Свобода»