🤷DZIDZIO, кто будет налоги платить? В ГФС возмутились декларациями украинских звезд

Начальник отдела налогоплательщиков Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов констатирует сразу два факта в своем посте в Facebook, опубликованном 10 мая. Во-первых, по словам чиновника, он благодарен тем знаменитостям, ведущим и шоуменам, которые вызвались поддержать кампанию по поощрению украинцев вовремя сдавать декларации и не забывать платить налоги. Среди них были такие известные имена как Потап, Тина Кароль, Олег Винник, Климентий Скрипников и даже Константин Меладзе – всего в кампании приняло участия свыше 200 звезд шоу-бизнеса.

Но далеко не все знаменитости, поддержавшие налоговиков, оказались сами добросовестными налогоплательщиками. После того, как в ГФС ознакомились с декларациями звезд, обнаружилось, что некоторые любимцы публики декларируют от нескольких сотен до нескольких гривен дохода, несмотря на плотные графики гастролей и активную телевизионную жизнь.

«Складывается впечатление, что творческая деятельность большинства наших знаменитостей – строгий путь бессребреника, который сопровождается аскетическим способом жизни и привычкой давать только благотворительные концерты – никак по-другому», – возмущается Евгений Бамбизов.

Так, среди таких «нищих» звезд оказалась Ани Лорак, DZIDZIO, Камалия, Андрей Хливнюк, Позитив («Время и Стекло»), Мария Яремчук, Амадор Лопес, MARUV, TAYANNA, Александра Зарицкая (KAZKA). Среди звезд спорта: Александр Усик, Василий Ломаченко, Элина Свитолина и прочие известные персоны – констатируют в ГФС.

Всего знаменитости, поддержавшие кампанию, задекларировали более 416 млн гривен дохода, а также уплатили налог на доходы физлиц в сумме 44 млн гривен и 5 млн гривен военного сбора

«Значительное количество любимцев публики проходят как субъекты предпринимательской деятельности, применяя упрощенную систему налогообложения. Следовательно, именно лица, осуществляющие артистическую, художественную и театральную деятельность, оказались декларантами-чемпионами: ими задекларировано свыше 127 млн ​​грн дохода – это более 6 млн грн поступлений единого налога. Рекордсменами в личном зачете стали два известных ведущих, которые получили в прошлом наибольшие суммы доходов: 158 и 269 млн грн. Среди певцов рекорд – 11,8 млн грн», – пишет чиновник.

Также, по его словам, звезды часто «забывают» задекларировать доходы, полученные за рубежом. При этом, отмечает Бамбизов, эти артисты выглядят вполне обеспеченными людьми и ведут соответствующую публичную жизнь. Под конец чиновник добавил, что ГФС продолжит отрабатывать информацию об артистах, ведущих, музыкантах, спортсменах и других известных декларантах.

Заглавное фото: кадр из фильма «DZIDZIO: Первый раз»