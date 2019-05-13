🤷DZIDZIO, кто будет налоги платить? В ГФС возмутились декларациями украинских звезд
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🤷DZIDZIO, кто будет налоги платить? В ГФС возмутились декларациями украинских звезд

от Telekritika
От Telekritika 443
Главная Новости 🤷DZIDZIO, кто будет налоги платить? В ГФС возмутились декларациями украинских звезд

На днях закончилась очередная государственная кампания, призывающая украинцев активно декларировать доходы. Поддержать инициативу налоговиков вызвались украинские звезды. По окончанию кампании внезапно оказалось, что некоторые украинские знаменитости, дающие по десять концертов в год, по документам живут беднее, чем их фанаты, зрители и слушатели.

Начальник отдела налогоплательщиков Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов констатирует сразу два факта в своем посте в Facebook, опубликованном 10 мая.  Во-первых, по словам чиновника, он благодарен тем знаменитостям, ведущим и шоуменам, которые вызвались поддержать кампанию по поощрению украинцев вовремя сдавать декларации и не забывать платить налоги. Среди них были такие известные имена как Потап, Тина Кароль, Олег Винник, Климентий Скрипников и даже Константин Меладзе – всего в кампании приняло участия свыше 200 звезд шоу-бизнеса.

Но далеко не все знаменитости, поддержавшие налоговиков, оказались сами добросовестными налогоплательщиками. После того, как в ГФС ознакомились с декларациями звезд, обнаружилось, что некоторые любимцы публики декларируют от нескольких сотен до нескольких гривен дохода, несмотря на плотные графики гастролей и активную телевизионную жизнь.

«Складывается впечатление, что творческая деятельность большинства наших знаменитостей – строгий путь бессребреника, который сопровождается аскетическим способом жизни и привычкой давать только благотворительные концерты – никак по-другому», – возмущается Евгений Бамбизов.

Так, среди таких «нищих» звезд оказалась Ани Лорак, DZIDZIO, Камалия, Андрей Хливнюк, Позитив («Время и Стекло»), Мария Яремчук, Амадор Лопес, MARUV, TAYANNA, Александра Зарицкая (KAZKA). Среди звезд спорта: Александр Усик, Василий Ломаченко, Элина Свитолина и прочие известные персоны – констатируют в ГФС.

Всего знаменитости, поддержавшие кампанию, задекларировали более 416 млн гривен дохода, а также уплатили налог на доходы физлиц в сумме 44 млн гривен и 5 млн гривен военного сбора

«Значительное количество любимцев публики проходят как субъекты предпринимательской деятельности, применяя упрощенную систему налогообложения. Следовательно, именно лица, осуществляющие артистическую, художественную и театральную деятельность, оказались декларантами-чемпионами: ими задекларировано свыше 127 млн ​​грн дохода – это более 6 млн грн поступлений единого налога. Рекордсменами в личном зачете стали два известных ведущих, которые получили в прошлом наибольшие суммы доходов: 158 и 269 млн грн. Среди певцов рекорд – 11,8 млн грн», – пишет чиновник.

Также, по его словам, звезды часто «забывают» задекларировать доходы, полученные за рубежом. При этом, отмечает Бамбизов, эти артисты выглядят вполне обеспеченными людьми и ведут соответствующую публичную жизнь. Под конец чиновник добавил, что ГФС продолжит отрабатывать информацию об артистах, ведущих, музыкантах, спортсменах и других известных декларантах.

Заглавное фото: кадр из фильма «DZIDZIO: Первый раз»

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