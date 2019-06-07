Дуэйн Скала Джонсон
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💪 Дуэйна Джонсона признали профессиональным журналистом

от Алиса Кравченко
От Алиса Кравченко 43
Главная Кино 💪 Дуэйна Джонсона признали профессиональным журналистом

Суд Нью-Йорка добавил еще одно звание к послужному списку Дуэйна Джонсона. Теперь он не только актер и рестлер WWE в отставке, но еще и журналист.

Большинство из нас знают «Скалу» Джонсона по фильмам «Царь скорпионов», «Джуманджи: Зов джунглей», «Рэмпейдж» и «Небоскреб».  Однако в 2017 году он стал продюсером и ведущим документального фильма Rock and a Hard Place, что повлияло на официальное признание Джонсона журналистом в ходе конфликта между HBO и сотрудницей исправительного учреждения округа Майами-Дейд во Флориде.

Дуэйн Джонсон

Дуэйн Джонсон

Документальный фильм повествует о жизни юных правонарушителей в исправительном лагере, где они отбывают срок вместо тюрьмы. К слову, Дуэйн Джонсон восемь раз находился в полиции до своего шестнадцатилетия.

Суть успешного для Джонсона конфликта состоит в следующем. Надзирательница Кристи Ластер, которую спустя время обвинили во взяточничестве, вымогательстве и воровстве, работала там во время съемок. Женщина обратилась к HBO с просьбой предоставить отснятые кадры в доказательство ее невиновности. HBO отказали, аргументируя это законом о защите журналистики в Нью-Йорке, который допускает предоставление журналистам права не раскрывать информацию по требованиям третьих лиц. Адвокат надзирательницы попытался нивелировать отказ, ведь ни род деятельности Дуэйна Джонсона, ни его фильм не имеют отношения к закону. Верховный судья Нью-Йорка Кэрол Эдмид отклонила заявление адвоката, мотивировав это тем, что понятие «профессионального журналиста» обширно, а у Ластер нет весомых аргументов требовать материалы HBO.

Что ж, теперь мы с уверенностью можем называть Скалу медийным собратом и многогранно развитой личностью.

Фото: Getty Images

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