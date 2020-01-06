Народный депутат фракции «Слуга народа», ведущий программы «Дубинизмы» Александр Дубинский задекларировал три автомобиля, подаренные матерью Аллой Березовской. Об этом сообщает расследовательский проект «Слідство.Інфо».

В декларации Дубинский указал полученные от матери Mercedes-Benz G 55, Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes-Benz E 55 AMG.

Кроме того, Александр Дубинский, его мать и жена являются собственниками 24 квартир, 17 автомобилей и земельными участками площадью 70 соток.

Напомним, 21 октября на канале «1+1» состоялась премьера новой программы народного депутата «Слуги народа» Александра Дубинского под названием «Дубинизмы».

Фото: скрин декларации, ТСН

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