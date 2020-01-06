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Дубинский задекларировал три автомобиля, подаренные матерью

от Telekritika
От Telekritika 800
Главная Новости Дубинский задекларировал три автомобиля, подаренные матерью

Александр Дубинский задекларировал автомобили общей стоимостью 2,7 млн грн

Народный депутат фракции «Слуга народа», ведущий программы «Дубинизмы» Александр Дубинский задекларировал три автомобиля, подаренные матерью Аллой Березовской. Об этом сообщает расследовательский проект «Слідство.Інфо».

В декларации Дубинский указал полученные от матери Mercedes-Benz G 55, Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes-Benz E 55 AMG.

Дубинский задекларировал три автомобиля, подаренные матерью

Кроме того, Александр Дубинский, его мать и жена являются собственниками 24 квартир, 17 автомобилей и земельными участками площадью 70 соток.

Напомним, 21 октября на канале «1+1» состоялась премьера новой программы народного депутата «Слуги народа» Александра Дубинского под названием «Дубинизмы».

Фото: скрин декларации, ТСН

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