DTH-оператор Viasat завез тюнеры Strong для спутникового кодирования

Оператор спутникового телевидения Viasat завез новую партию тюнеров от компании Strong, которыми можно воспользоваться после кодирования спутникового телевидения. Новый сет-топ-бокс Strong модели SRT 7602 доступен в продаже с 5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Тюнер брендированный логотипами Viasat и УТБ («Українське телебачення»), он отличается от других тюнеров также тем, что имеет инновационную технологию автонастройки спутников. «Отныне пользователям не придется самим настраивать спутниковые приемники, за них все сделает система, а зрителям остается только наслаждаться просмотром украинских и мировых каналов в хорошем качестве», — говорится в сообщении.

Кроме легкого автоматического подключения к спутниковому телевидению, среди других технических характеристик следует отметить функцию записи эфира и паузы программ, а также очень популярное техническое нововведение – один «умный» пульт для телевизора и тюнера 2 в 1.

«Все наши предыдущие модели тюнеров были в свое время техническими нововведениями, но их приходилось настраивать вручную. С моделью SRT 7602 все, что нужно сделать, – просто включить приемник, соединенный с телевизором и антенной, подождать несколько минут, пока произойдет автоматический поиск и распознавание спутников, и подключить услугу Viasat, выбрав один из актуальных пакетов. Уверены, что новый тюнер быстро завоюет популярность среди пользователей», – утверждает Антон Юрьев, директор по продажам Viasat.

Новые модели тюнеров можно приобрести на сайте viasat.ua, через Центр информационной поддержки Viasat по телефону 0 800 500 460, в магазинах электроники и у официальных дилеров – партнеров Viasat. Рекомендуемая розничная цена – 1099,00 грн.

Напомним, 20 января 2020 года сигнал четырех ключевых украинских медиагрупп на спутнике будет закодирован. После этого те, кто смотрел украинские каналы через спутник, не будут иметь возможность смотреть их в открытом доступе. Чтобы получить возможность дальнейшего просмотра, зрителям необходимо выбрать официального оператора телевидения. У спутникового телевидения таких всего два – Viasat и XtraTV.

Фото: pixabay

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