📺 Discovery отчиталась о росте доходов в 2018-м
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📺 Discovery отчиталась о росте доходов в 2018-м

от Telekritika
От Telekritika 23
Главная Новости 📺 Discovery отчиталась о росте доходов в 2018-м

Показатели медиакорпорации были бы скромны без учета покупок телехолдингов в последние два года.

В 2018 году общая выручка медиакомпании Discovery, Inc. составила $10,5 млрд, по итогам IV квартала прошлого года –  $2,809 млрд. Эти цифры учитывают доходы компании от деятельности в США и других странах, пишет «Телеспутник»

В отчете компании отмечается, что в прошлом году совокупная выручка Discovery, Inc увеличилась на 54% по сравнению с 2017-ом, когда доход компании равнялся $6,8 млрд.

Если из общих доходов исключить влияние курсовых колебаний иностранных валют, а также денежные поступления от Scripps Networks Interactive, которую Discovery, Inc приобрела в прошлом году, а также MotorTrend Group и Oprah Winfrey Network, то рост выручки составит 3%.

Скорректированная OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) Discovery, Inc по итогам прошлого года равнялась $4,1 млрд – на 64% больше по сравнению с 2017 годом, а с учетом колебаний курсов валют и без дохода Scripps Networks и других компаний динамика роста этого показателя равнялась 8%.

Фото: pixabay

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