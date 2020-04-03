Discovery Channel покажет фильм «Пандемия: COVID-19»

В апреле Discovery Channel продолжает серию учебных передач. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Шоу «Экстремальная инженерия» (Extreme Engineering, понедельник-пятница, начало в 10:50) расскажет о том, как инженерные проекты во всем мире растут в масштабах и амбициях. Поклонники инженерии узнают, как построены крупнейшие здания в мире, такие как стадион в Мельбурне, гонконгский городов, огромная гидроэлектростанция в Турции, а также знаковые и удивительные исторические сооружения древнего мира и Средневековья.

Программа «Подрывая историю» (Blowing Up History, понедельник-пятница, начало в 17:00) рассказывает, как были построены самые знаковые исторические сооружения древнего и средневекового миров. Документальный сериал использует CGI-анимацию. Шоу представляет новые взгляды на мифы и тайны, стоящие за античными цивилизациями, а также знаковыми мегаструктурами, которые они строили.

Документальный фильм «Пандемия: COVID-19» (Pandemic: COVID- 19, воскресенье, 5 апреля, начало в 21:00) создали, руководствуясь последней информацией медицинского сообщества. Эксперты объясняют, почему новый возбудитель, коронавирус, настолько опасен, и какие шаги предпринимаются для борьбы с ним.

Фото: Getty Images

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