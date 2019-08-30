Digital-команда «Нового канала» запускает дейтинг-шоу и веб-сериалы

Digital-команда «Нового канала» предлагает зрителям, которые любят смотреть его в интернете, новый контент: серию интервью с выпускниками «Супермодели по-украински», шоу для поиска любви Touch Me Show и веб-сериалы.

«Нельзя создать шоу или сериал для эфира, а потом выложить его в сеть и назвать веб-сериалом, а шоу – диджитальным, – рассказала Оксана Касаткина, руководитель отдела интернет-проектов «Нового канала». – Проекты для веба имеют свою специфику, на которую влияют тренды в интернете, особенности смотрения интернет-аудитории и гаджеты, через которые люди потребляют контент. Кроме того, шоу, созданные для диджитала, могут выходить за рамки, в которые загоняются эфирные проекты. Больше свободы в цензуре. Все это мы стараемся учитывать при создании и разработке интернет-проектов».

Среди контента, который можно посмотреть только на сайте или YouTube-канале «Нового» – «Предметка», Touch Me Show и веб-сериалы.

«Предметка» с Сергеем Никитюком – это серия интервью с выпускниками «Супермодели по-украински». На идею создания проекта натолкнули комментарии подписчиков в Instagram «Нового канала».

«Спецпроект “Предметка” с Сергеем Никитюком мы запустили в этом году, – рассказала Оксана Касаткина. – Instagram-фолловеры постоянно интересуются судьбой выпускников модельного реалити из разных сезонов. Мы решили сделать серию интервью с их любимцами. Почему ведущий именно Сергей Никитюк? Ну, а кто же еще? Этого эксперта боятся участники всех сезонов. Боятся и уважают. Мы переживали, как будет складываться беседа, но Сережа с ролью интервьюера справляется отлично! Видеоинтервью с Дашей Майстренко за три месяца набрало на YouTube почти 350 тысяч просмотров. У нас уже вышли интервью с Сергеем Стоуном, Ариной Любителевой, Димой Сукачем, Викой Маремухой, Машей Гребенюк, Сашей Литвин».

Особенность формата в том, что гости сами выбирают тему общения. У них есть несколько предметов на выбор, за каждым кроется какая-то тема беседы. Гость может предугадать ее, выбрав предмет. Но не все так просто, например, за «круассаном» может скрываться не тема еды и диеты, а романтические отношения. Программа выходит раз в две недели на сайте и YouTube «Нового канала».

Touch Me Show – шоу для тех, кто верит, что любовь можно найти вслепую. Digital-команда «Нового канала», которая работала над созданием дейтинг-шоу, уверена, что это реально. Участники нового романтического проекта до последнего не увидят друг друга. Главная фишка шоу – узнать что-то о том, кто сидит за стенкой, дейты (от англ. date – свидание, участники проекта. – Ред.) смогут только с помощью прикосновений. Именно поэтому шоу назвали Touch Me Show (по-русски – «прикоснись ко мне». – Ред.).

Рискнувших найти любовь в этом шоу ждут четыре раунда и шок-карточки с личными вопросами, а еще – провокационные задания. Благодаря им удастся разузнать то, чего на первом свидании обычно не рассказывают. Пара сложится, если на протяжении 15 секунд участники встретятся руками. В конце шоу они решат, хотят ли продолжать общение. И только сделав свой выбор, смогут, наконец, увидеть друг друга.

«В течение месяца мы получили более 1000 анкет от тех, кто желал познакомиться, – рассказывает руководитель проекта Алекс Бардышев. – Мы проанализировали их и встретились с теми претендентами, которые, по нашему мнению, будут наиболее интересны зрителям. Самым сложным этапом во время подготовки к съемкам было объединить участников в пары. Мы учитывали не только пожелания героев по поводу внешнего вида партнера, но также их музыкальные вкусы, какие фильмы предпочитают смотреть, и как проводить свободное время. Мы искренне радовались, когда в финале участники протягивали друг другу руки в знак того, что хотели бы продолжить общение».

Премьера Touch Me Show состоится 1 сентября. Шоу будет выходить по воскресеньям на YouTube и на сайте «Нового канала».

Кроме шоу, сейчас в разработке находится веб-сериал для YouTube. А еще – с десяток идей для других веб-сериалов, которые интернет-команда «Нового» планирует детально проработать к 2020 году.

Напомним, ранее «Телекритика» писала о том, что «Новый канал» запустил интернет-проект «Человек со шрамом».

Фото: «Новый канал»