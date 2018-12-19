Детоубийство: Роскомнадзор заблокирует сервис Дурова
ИнтернетНовости

Детоубийство: Роскомнадзор заблокирует сервис Дурова

от Telekritika
От Telekritika 52
Главная Интернет Детоубийство: Роскомнадзор заблокирует сервис Дурова

В 2019 году российские власти готовы заплатить до 20 млрд рублей, чтобы избавиться от Telegram.

Как сообщает «BBC Россия», в следующем году Роскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram, внедрив новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами – технологию DPI (от англ. deep packet inspection – глубокий анализ пакетов).

У провайдера интернета устанавливается программно-аппаратный комплекс, который анализирует весь проходящий трафик и выделяет специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям. Этот же комплекс отсекает и нежелательный трафик. С новой технологией риск заблокировать нейтральные ресурсы минимальный. В 2018 году Роскомнадзор так старался смести с лица Земли Telegram, что заблокировал около 11 млн IP-адресов, среди которых были интернет-магазины, логистические компании и СМИ.

По предварительной оценке, закупка и установка оборудования может обойтись в сумму до 20 млрд рублей из госбюджета.

Детоубийство: Роскомнадзор заблокирует сервис Дурова

Фото: Telegram-канал @aboutSMM

По словам Михаила Климарева, директора некоммерческой организации «Общество защиты интернета», с которым общалось издание «BBC Россия», маскировка – не единственный способ обойти заслон в виде DPI. «В интернете ничего заблокировать нельзя. Только отключить», – комментирует эксперт. И это оптимистичные слова для украинцев, которые пользуются мессенжером. В Украине Telegram активно пользуются жители крупных городов – Киева, Днепра, Харькова, Одессы, Львова.

Фото: Getty

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

Поисковик от Microsoft проверит достоверность источников новостей

30.08.2018

Убийство журналиста привело к смене правительства Словакии

23.03.2018

В США вручат $250 000 за акт научного...

17.05.2018

Накануне выборов: Х Всеукраинская конференция журналистов-расследователей

08.11.2018

Ведущая «Модного приговора» рассказала, что будем носить весной-2018

15.02.2018

Лауреатам «Оскара» разрешат не произносить благодарственную речь

11.02.2016

Стали известны финалисты «Голосу країни 8»

23.04.2018

«Эспрессо» будет показывать программу французского телеканала

01.10.2018

Австралийская блогерша поблагодарила парня, который занимался с ней...

18.01.2018

Фильм «Чудо-женщина 2» снимут по правилам «антихаррасмента»

22.01.2018