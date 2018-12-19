Детоубийство: Роскомнадзор заблокирует сервис Дурова

Как сообщает «BBC Россия», в следующем году Роскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram, внедрив новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами – технологию DPI (от англ. deep packet inspection – глубокий анализ пакетов).

У провайдера интернета устанавливается программно-аппаратный комплекс, который анализирует весь проходящий трафик и выделяет специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям. Этот же комплекс отсекает и нежелательный трафик. С новой технологией риск заблокировать нейтральные ресурсы минимальный. В 2018 году Роскомнадзор так старался смести с лица Земли Telegram, что заблокировал около 11 млн IP-адресов, среди которых были интернет-магазины, логистические компании и СМИ.

По предварительной оценке, закупка и установка оборудования может обойтись в сумму до 20 млрд рублей из госбюджета.

Фото: Telegram-канал @aboutSMM

По словам Михаила Климарева, директора некоммерческой организации «Общество защиты интернета», с которым общалось издание «BBC Россия», маскировка – не единственный способ обойти заслон в виде DPI. «В интернете ничего заблокировать нельзя. Только отключить», – комментирует эксперт. И это оптимистичные слова для украинцев, которые пользуются мессенжером. В Украине Telegram активно пользуются жители крупных городов – Киева, Днепра, Харькова, Одессы, Львова.

Фото: Getty