Dentsu Aegis Network Ukraine укрепляет направление Media Partnership Ольгой Мамай
НовостиСМИ

Dentsu Aegis Network Ukraine укрепляет направление Media Partnership Ольгой Мамай

от Telekritika
От Telekritika 21
Главная Новости Dentsu Aegis Network Ukraine укрепляет направление Media Partnership Ольгой Мамай

Ольга Мамай назначена на позицию Partnership & Convergence Director коммуникационной группы Dentsu Aegis Network Ukraine.

Ранее Ольга развивала Media Partnership в рамках рекламного агентства группы Carat Ukraine, а в новой роли будет курировать это бизнес-направление в масштабах всей группы. Также в новые обязанности Мамай входит координация деятельность digital-активов агентств в составе Business Development Team под руководством Оксаны Стехиной, сообщает холдинг.

«Сегодня, когда стремительное развитие технологий предоставляет людям доступ к бесконечному количеству сервисов и продуктов одним нажатием кнопки, просто продавать продукты недостаточно. Именно поэтому бренды нацелены на укрепление взаимовыгодных отношений, чтобы инновационно и содержательно достигать новых аудиторий. Моя задача как раз и состоит в том, чтобы находить возможности для кооперации и разрабатывать интегрированные решения, укрепляющие взаимовыгодное сотрудничество. Ведь ни для кого не секрет, что основная ценность любого партнерства заключается в конвергенции: каждый участник получает больше, чем вкладывает», – говорит Ольга Мамай.

CEO Dentsu Aegis Network Ukraine Александр Гороховский отмечает, что назначение логичное – Carat больше года «успешно и целенаправленно» развивало направление Media Partnership, и Ольга Мамай являлась лидером этого процесса. «За это время Оля создала обширную базу потенциальных партнеров и разработала несколько десятков различных проектов, которые включают стратегическое сотрудничество с Google, content partnership, copromo наших клиентов, образовательные проекты и развитие datapartnership. Я уверен, что новая роль Оли поможет распространить лучшие наработки Carat на всю группу», – комментирует Александр Гороховский.

Напомним, Dentsu Aegis Network Ukraine объединяет следующие агентства: Carat Ukraine, Vizeum Ukraine, Dentsu Media Ukraine, iProspect Ukraine, Isobar Ukraine, Posterscope Ukraine, Amplifi Ukraine, Amnet Ukraine, The Story Lab, стратегическими партнерами группы являются агентства UMG, Media Press, PointeR и MS-Smart Group.

Фото:  DAN Ukraine

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

Star Media приступила к съемкам «Принципа удовольствия» в...

31.10.2018

Режиссер «Трех билбордов» проехался по фильмам Marvel

09.02.2018

Пока Украина налаживает 4G связь, Германия уже планирует...

24.05.2018

Марченко попрощалась с шоу «Танці з зірками»

11.10.2018

Полиция Дубая начала подготовку специалистов к полетам на...

15.11.2018

Эда Ширана случайно «похоронили»

26.01.2018

Сегодня на Netflix выйдет сериал об эксцентричных журналистах

09.07.2018

Facebook запустил журналистский проект. Зачем?

17.01.2019

«Родительский телекомитет» требует отмены сериала «13 причин почему»

22.05.2018

Наталья Мосейчук проведет выездной выпуск ТСН из Лондона...

14.05.2018