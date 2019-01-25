Dentsu Aegis Network Ukraine укрепляет направление Media Partnership Ольгой Мамай

Ранее Ольга развивала Media Partnership в рамках рекламного агентства группы Carat Ukraine, а в новой роли будет курировать это бизнес-направление в масштабах всей группы. Также в новые обязанности Мамай входит координация деятельность digital-активов агентств в составе Business Development Team под руководством Оксаны Стехиной, сообщает холдинг.

«Сегодня, когда стремительное развитие технологий предоставляет людям доступ к бесконечному количеству сервисов и продуктов одним нажатием кнопки, просто продавать продукты недостаточно. Именно поэтому бренды нацелены на укрепление взаимовыгодных отношений, чтобы инновационно и содержательно достигать новых аудиторий. Моя задача как раз и состоит в том, чтобы находить возможности для кооперации и разрабатывать интегрированные решения, укрепляющие взаимовыгодное сотрудничество. Ведь ни для кого не секрет, что основная ценность любого партнерства заключается в конвергенции: каждый участник получает больше, чем вкладывает», – говорит Ольга Мамай.

CEO Dentsu Aegis Network Ukraine Александр Гороховский отмечает, что назначение логичное – Carat больше года «успешно и целенаправленно» развивало направление Media Partnership, и Ольга Мамай являлась лидером этого процесса. «За это время Оля создала обширную базу потенциальных партнеров и разработала несколько десятков различных проектов, которые включают стратегическое сотрудничество с Google, content partnership, co—promo наших клиентов, образовательные проекты и развитие data—partnership. Я уверен, что новая роль Оли поможет распространить лучшие наработки Carat на всю группу», – комментирует Александр Гороховский.

Напомним, Dentsu Aegis Network Ukraine объединяет следующие агентства: Carat Ukraine, Vizeum Ukraine, Dentsu Media Ukraine, iProspect Ukraine, Isobar Ukraine, Posterscope Ukraine, Amplifi Ukraine, Amnet Ukraine, The Story Lab, стратегическими партнерами группы являются агентства UMG, Media Press, PointeR и MS-Smart Group.

Фото: DAN Ukraine