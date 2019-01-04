Цукерберг исследует человеческий мозг

Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан продали около 30 миллионов акций Facebook, чтобы профинансировать амбициозный биомедицинский исследовательский проект под названием «Инициатива Чан-Цукерберга» (CZI). Цель проекта – протестировать имплантационные мозговые устройства в рамках кампании по искоренению болезней. Об этом сообщает Business Insider.

Один из аспектов работы CZI включает в себя разработку интерфейса «мозг-машина», который сможет переводить мысли в команды. Это беспроводной имплантат главного мозга, который может записывать, стимулировать и координировать движения примата в режиме реального времени. Ученые называют такое внедрение «терапией», так как оно прездназначено для лечения таких заболеваний, как эпилепсия или болезнь Паркинсона, путем прерывания приступа или другого разрушительного движения.

Устройство прездназначено для лечения эпилепсии или болезни Паркинсона

Редакция научного журнала Nature сообщила, что такое устройство уже разработано и имплантировано в мозг примата. «Наше устройство способно контролировать мозг примата, поэтому вы точно знаете, что происходит», — комментирует Рикки Мюллер (Rikki Muller), соавтор CZ Biohub (некоммерческая медицинская исследовательская группа, связанная c CZI), профессор информатики и инженерии Калифорнийского Университета в Беркли.

«Применение интерфейсов “мозг-машина” имеет перспективное будущее: в то время, как некоторые исследователи сконцентрированы на их использовании, чтобы помочь людям с травмами спинного мозга или другими заболеваниями, влияющими на движение, мы хотим, чтобы это взаимодействие напоминало работу с ноутбуками и смартфонами», — добавляет Мюллер.

Подразделение Facebook, которое ранее называлось Building 8 и компания Илона Маска Neuralink также работают над подобными исследованиями.

В своем докладе Рикки Мюллер и ее научные сотрудники подробно описали устройство Cortera и принцип его работы. К макушке головы обезьяны прикрепляется беспроводное устройство размером с ладонь, подключенное к мозгу животного. Гаджет записывает, стимулирует и изменяет поведение обезьяны в то время, как она перемещает курсор к точке на экране с помощью джойстика, который необходимо удерживать в течение некоторого времени.

Фото: Nature Biomedical Engineering / Chan-Zuckerberg Biohub

Современные устройства для одновременного фиксирования и прерывания действий имеют 128 электродов и проводников, что, примерно, в 31 раз больше, чем в современных компьютерных устройствах. Устройства ж для исследования человеческого мозга ограничиваются 4-8 электродами. По словам Мюллер, Cortera может «чувствовать», когда примат собирается сдвинуть джойстик и остановить это движение целевым электрическим сигналом, посланным в правую часть его мозга.

«Мы хотим, чтобы люди делали невероятные вещи, то, что другие даже не осмелились бы попробовать», — отмечает Джо ДеРизи (Joe DeRizi), сопрезидент CZ Biohub и провессор биофизики Калифорнийского Университета Сан-Франциско.

Фото: Lachlan Cunningham/Getty Images for Breakthrough Prize