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Cоздатель Family Guy и American Dad ушел из Fox в NBC ради 5-летнего контракта на $200 миллионов

от Telekritika
От Telekritika 248
Главная Новости Cоздатель Family Guy и American Dad ушел из Fox в NBC ради 5-летнего контракта на $200 миллионов

У него будет возможность снимать шоу в любом формате.

10 января Сет Макфарлейн, известный созданием таких франшиз, как Family Guy («Гриффины») и American Dad («Американский папаша»), а также телесериала The Orville («Орвилл»), ушел из 20th Century Fox в NBCUniversal. 15 января источники THR рассказали подробности сделки сценариста с компанией — по их словам, контракт Макфарлейна рассчитан на пять лет, по истечению которых он в сумме получит $200 миллионов.

Перед подписанием соглашения Макфарлейн встречался с представителями Apple, Netflix, Warner Bros., Sony и Disney, однако выбрал NBC из-за большего числа предоставляемых возможностей. У Макфарлейна и его студии Fuzzy Door Productions будет полная творческая свобода в выборе жанра (от политических драм до исторических антологий) и возможность продавать созданный контент сторонним компаниям вроде Netflix.

Кроме того, сценарист сможет снимать фильмы на правах свободного агента, так как его контракт рассчитан только на ТВ-шоу.

При этом Макфарлейн продолжит развивать «Гриффинов», «Орвилл» и «Американского папашу», транслирующихся на Fox, Hulu и TBS соответственно.

Фото: pixabay

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