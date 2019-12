Conde Nast доверит product placement искусственному интеллекту

Издательский дом Condé Nast стал партнером британского стартапа Mirriad, чьи технологии позволяют интегрировать рекламу и продукцию заказчиков в любой видеоконтент. Таким образом, мультимедийное издательство планирует монетизировать свои многочисленные проекты вроде Work It от журнала Allure или From the Test Kitchen от Bon Appétit, рассказывает Business Insider.

Владелец Vogue и The New Yorker уже несколько лет позиционирует себя как video-first бизнес. В апреле директор по маркетингу Condé Nast Памела Друкер Манн заявляла, что их цель — свести рекламодателей и миллиард пользователей, которые ежемесячно смотрят их ролики и передачи.

Глава Mirriad Стефен Беринджер сообщила изданию, что искусственный интеллект позволяет не просто интегрировать, но и персонализировать рекламу на основе собственных данных о зрителях. Например, рекламодатели могут разместить свои продукты во всех сценах, снятых в гостиной или за завтраком. При этом разные пользователи будут смотреть одно и то же видео, но видеть разные бренды. Топ-менеджер не раскрыл детали сделки и не назвал компании, которым доступен такой product placement.

Отметим, в октябре Mirriad подписала соглашение с китайской корпорацией Tencent, которая стала крупнейшим клиентом стартапа. Компания также сотрудничает с американскими вещателями Univision, Fox и NBC. Так, в перезапущенном ситкоме Modern Family благодаря Mirriad появились виртуальные билборды, печатная реклама и даже целый магазин.

Фото: pixabay