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Чиновник Зеленского слукавил об авторстве снимка заявления об отставке Богдана 

от Telekritika
От Telekritika 874
Главная Новости Чиновник Зеленского слукавил об авторстве снимка заявления об отставке Богдана 

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко был первоисточником появления фото с заявлением об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана в СМИ. 

1 августа ряд украинских медиа разместили новость со снимком заявления главы Офиса президента Андрея Богдана об уходе в отставку. Рассылал снимок журналистам заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, который курирует работу с медиа. 9 августа в интервью Liga.net он заявил, что увидел снимок заявления в новости «24 канала», скачал его и рассылал всем журналистам, когда они просили у него комментарии, и не знает, от какого источника журналисты получили снимок. Издание theБабель доказывает, что источником был сам Кирилл Тимошенко.

В четверг, 1 августа, около пяти часов вечера Кирилл Тимошенко прислал снимок заявления Андрея Богдана в редакцию одного из ведущих новостных медиа. Журналисты не получили от него дополнительные комментарии и отказались публиковать новость. В результате информация о том, что Андрей Богдан написал заявление об уходе, вышла в 17:56 на сайте телеканала NewsOne (без ссылки на источник), а в 19:44 — в агентстве «Интерфакс-Украина» (со ссылкой на анонимный источник). После этого журналисты других изданий, в том числе theБабеля, обратились к своим источникам в ОП и попросили подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Корреспондент theБабеля написал Кириллу Тимошенко в 19:49 и в ответ сразу же получил снимок заявления Андрея Богдана об уходе по собственному желанию. В 19:50 theБабель опубликовал новость со снимком документа, указав в заголовке, что глава ОП «уйдет, когда появится желание». Через несколько минут (в 19:53) эту новость выпустили «24 канал» и «Новое Время». В отличие от новости theБабеля, «Новое Время» и «24 канал» опубликовали снимок заявления с вотермарками изданий. Тогда как в снимке, присланном Тимошенко корреспонденту theБабеля, вотермарка «24 канала» не было.

Чиновник Зеленского слукавил об авторстве снимка заявления об отставке Богдана В интервью liga.net Кирилл Тимошенко сообщил, что он не знает, откуда «24 канал» взял снимок: «Ну, слили. Это что, проблема?! Я думаю, это не первый и не последний документ, который сливается».

Шеф-редактор theБабеля Катерина Коперник на своей Facebook-странице призвала другие СМИ не умалчивать этот факт: «Задача медиа — не торговать лицами, не хайповать, не дружить с «великими», а рассказывать своим читателям правду и не молчать, когда власть врет. Не молчать, даже если это угрожает жизни, безопасности и будущему. В этом случае целый ряд ведущих журналистов страны знает, что топ-сотрудник ОП врет. Врет очень примитивно, грубо и цинично. Врет, потому что верит, что журналисты промолчат. И промолчат не потому что их жизни или безопасности что-то угрожает, а просто потому, что они не захотят портить отношения с властью, чтобы не потерять инсайды, приходить на оффреки и шаурму в лес», — сообщила она.

Заявление Богдана об увольнении было без даты подписи и с формулировкой «о том, когда возникнет желание». Неделю назад Катерина Коберник комментировала ситуацию так: «Все «странные» моменты нужно было выносить в заголовки, в не делать из этого факт. Мы обновили заг формулировкой не с самого начала, но быстро. Нужно было сразу. ОП хотел распространить эту информацию и сделал это. Да, это очень плохая шутка, но критическое мышление, даже если тебе дает документ топ из ОП, никто не отменял. Как минимум трем изданиями документ слил один и тот же человек. Мы бы хотели понять зачем и, возможно, правильно было бы назвать его имя (на УП есть намек), но пока нет. Журналистам не нужно винить власть — винить нужно себя. Проверять, не доверять, подвергать все сомнению — наша работа. получилось плохо — сами виноваты».

Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что подобные заявление об увольнении написали все члены команды, когда приступили на свои должности. Такая практика распространялась также в «Квартале». На упрек журналистов, что в течение суток общество было дезинформировано об отставке главы ОП и это был «шаг к подрыву доверия медиа», президент эмоционально сказал: «Я ничего не подрывал. Мы одна команда, мы сказали, что мы не держимся за кресла. Я могу еще раз повторить».

На замечание, что со стороны Офиса президента долго не было ни подтверждения, ни опровержения информации о заявлении Богдана об отставке Зеленский сказал: «Опровержения чего? Он написал заявление, это же правда. Человек готов в любое время, когда общество хочет».

Фото: НВ

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