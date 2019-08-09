Чиновник Зеленского слукавил об авторстве снимка заявления об отставке Богдана 

1 августа ряд украинских медиа разместили новость со снимком заявления главы Офиса президента Андрея Богдана об уходе в отставку. Рассылал снимок журналистам заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, который курирует работу с медиа. 9 августа в интервью Liga.net он заявил, что увидел снимок заявления в новости «24 канала», скачал его и рассылал всем журналистам, когда они просили у него комментарии, и не знает, от какого источника журналисты получили снимок. Издание theБабель доказывает, что источником был сам Кирилл Тимошенко.

В четверг, 1 августа, около пяти часов вечера Кирилл Тимошенко прислал снимок заявления Андрея Богдана в редакцию одного из ведущих новостных медиа. Журналисты не получили от него дополнительные комментарии и отказались публиковать новость. В результате информация о том, что Андрей Богдан написал заявление об уходе, вышла в 17:56 на сайте телеканала NewsOne (без ссылки на источник), а в 19:44 — в агентстве «Интерфакс-Украина» (со ссылкой на анонимный источник). После этого журналисты других изданий, в том числе theБабеля, обратились к своим источникам в ОП и попросили подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Корреспондент theБабеля написал Кириллу Тимошенко в 19:49 и в ответ сразу же получил снимок заявления Андрея Богдана об уходе по собственному желанию. В 19:50 theБабель опубликовал новость со снимком документа, указав в заголовке, что глава ОП «уйдет, когда появится желание». Через несколько минут (в 19:53) эту новость выпустили «24 канал» и «Новое Время». В отличие от новости theБабеля, «Новое Время» и «24 канал» опубликовали снимок заявления с вотермарками изданий. Тогда как в снимке, присланном Тимошенко корреспонденту theБабеля, вотермарка «24 канала» не было.

В интервью liga.net Кирилл Тимошенко сообщил, что он не знает, откуда «24 канал» взял снимок: «Ну, слили. Это что, проблема?! Я думаю, это не первый и не последний документ, который сливается».

Шеф-редактор theБабеля Катерина Коперник на своей Facebook-странице призвала другие СМИ не умалчивать этот факт: «Задача медиа — не торговать лицами, не хайповать, не дружить с «великими», а рассказывать своим читателям правду и не молчать, когда власть врет. Не молчать, даже если это угрожает жизни, безопасности и будущему. В этом случае целый ряд ведущих журналистов страны знает, что топ-сотрудник ОП врет. Врет очень примитивно, грубо и цинично. Врет, потому что верит, что журналисты промолчат. И промолчат не потому что их жизни или безопасности что-то угрожает, а просто потому, что они не захотят портить отношения с властью, чтобы не потерять инсайды, приходить на оффреки и шаурму в лес», — сообщила она.

Заявление Богдана об увольнении было без даты подписи и с формулировкой «о том, когда возникнет желание». Неделю назад Катерина Коберник комментировала ситуацию так: «Все «странные» моменты нужно было выносить в заголовки, в не делать из этого факт. Мы обновили заг формулировкой не с самого начала, но быстро. Нужно было сразу. ОП хотел распространить эту информацию и сделал это. Да, это очень плохая шутка, но критическое мышление, даже если тебе дает документ топ из ОП, никто не отменял. Как минимум трем изданиями документ слил один и тот же человек. Мы бы хотели понять зачем и, возможно, правильно было бы назвать его имя (на УП есть намек), но пока нет. Журналистам не нужно винить власть — винить нужно себя. Проверять, не доверять, подвергать все сомнению — наша работа. получилось плохо — сами виноваты».

Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что подобные заявление об увольнении написали все члены команды, когда приступили на свои должности. Такая практика распространялась также в «Квартале». На упрек журналистов, что в течение суток общество было дезинформировано об отставке главы ОП и это был «шаг к подрыву доверия медиа», президент эмоционально сказал: «Я ничего не подрывал. Мы одна команда, мы сказали, что мы не держимся за кресла. Я могу еще раз повторить».

На замечание, что со стороны Офиса президента долго не было ни подтверждения, ни опровержения информации о заявлении Богдана об отставке Зеленский сказал: «Опровержения чего? Он написал заявление, это же правда. Человек готов в любое время, когда общество хочет».

Фото: НВ