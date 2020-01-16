НовостиТВ

Четыре телегруппы смещают дату кодирования спутникового сигнала на 28 января

от Telekritika
От Telekritika 507
Главная Новости Четыре телегруппы смещают дату кодирования спутникового сигнала на 28 января

Провайдеры спутникового телевидения – Xtra TV и Viasat, получили поток обращений на подключения ТВ-услуг и не успевают обработать все заявки.

Четыре ведущие телегруппы – 1+1 mediaStarLightMedia, «Медиа Группы Украина» и Inter Media Group смещают кодирование спутникового сигнала своих телеканалов на 8 дней – с 20 на 28 января. Причина — большой поток новых клиентов у провайдеров спутникового телевидения – Xtra TV и Viasat. Компании получили большое количество обращений на подключения ТВ-услуг и не успевают обработать все заявки до 20 января. «Телекритика» получила подтверждение от всех четырех телегрупп.

Группа 1+1 media подтверждает перенос даты кодирования спутникового сигнала телеканалов «1+1», «2+2», ТЕТ, «Бигуди», «ПлюсПлюс» и «УНІАН ТБ». «Такое решение было принято сегодня, 16 января, по просьбе официальных спутниковых операторов и по результатам анализа уровня готовности населения. По их сообщениям, сейчас происходит стремительный рост информационных запросов от украинцев относительно кодирования, а спрос на подключение к услуге существенно превышает предложение», — разъясняет телегруппа.

«Несмотря на всестороннее информирование абонентов спутника об изменениях в вещании, к сожалению, не все заблаговременно позаботились о приобретении тюнеров, вернувшись к этому вопросу только сейчас. Учитывая стремительный рост спроса среди абонентов на спутниковые приемники и очереди на подключение абонентов к официальным спутниковым операторам, группа идет на вынужденную отсрочку кодирования сигнала в пользу населения. Это дополнительное время позволит абонентам, которые откладывали кодирование на последний день, успеть обеспечить себе возможность просмотра их любимых телеканалов через спутник после кодирования, а официальные спутниковые операторы смогут проработать все обращения граждан», − прокомментировал Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

StarLightMedia подтверждает продление на одну неделю периода кодирования спутникового сигнала и перенос даты с 20 на 28 января 2020 года.

«Проект кодирования спутникового сигнала, занявший у нас почти год активной работы и несколько лет планирования и подготовки, подходит к концу. Это был очень непростой процесс, включающий много последовательных этапов и параллельных работ, а также объединивший огромное количество участников рынка. Но мы довольны тем, с какими результатами подходим к финишу — мы реализовали все наши планы и на данный момент полностью готовы к кодированию. Мы подключили все необходимое оборудование, наши партнеры подтвердили техническую готовность. Мы уже запустили HD-версии наших каналов, а масштабы проведенных рекламных и информационных кампаний обеспечили высокий уровень осведомленности наших зрителей и высокий спрос на подключение у наших партнеров. Мы видим, что зрители наших телеканалов активно переходят на другие технологии смотрения, в том числе DTH. Учитывая сложившуюся активность, мы приняли решение поддержать запрос провайдеров о переносе кодировки на одну неделю. Мы понимаем, что переподключить более 4 млн домохозяйств — задача непростая, и мы прогнозировали, что основной пик подключений придется на последние недели перед кодированием. Для нас важно, чтобы партнеры-провайдеры успели этот спрос полностью удовлетворить и чтобы каждый зритель комфортно продолжил смотреть наши каналы. А потому мы приняли решение, что полный переход на кодированный сигнал состоится 28 января 2020 года», — говорит Юлия Трибушная, директор дивизиона Digital&PayTV StarLightMedia.

Кодирование с 20 на 28 января смещают также «Медиа Группы Украина» и Inter Media Group. Эту информацию телегруппы подтвердили в комментарии «Телекритике». Официальное уведомление будет разослано в течение дня.

Напоминаем, что изменения коснутся только абонентов открытого спутника, а для абонентов платного спутника, цифрового эфирного (Т2), кабельного и интернет-телевидения ничего не изменится. Кодируются только развлекательные каналы. Информационные каналы остаются в открытом доступе на спутнике.

Всего будет закодирован спутниковый сигнал 23 телеканалов: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, «Оце» (все входят в группу StarLightMedia); «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «УНІАН ТБ» и «Бигуди» (все – 1+1 media); «Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм» (Inter Media Group); «Украина», НЛО TV, «Индиго TV» («Медиа Группа Украина»). 

Фото: pixabay

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

ВРУ приняла закон о присоединении к фонду Eurimages

20.12.2019

На «Суспільному» появилась должность директора цифровых платформ

26.12.2019

Disney, Apple и HBO хотят убить «запойный просмотр»...

15.01.2020

«Зеонбуд» расширил сеть МХ-1 в Луганской области

23.12.2019

«Суспільне» закрывает утренние программы в региональных филиалах

26.12.2019

Режиссер фильма «Достать ножи» работает над второй частью

08.01.2020

Опубликован топ-200 самых популярных паролей 2019 года

19.12.2019

Опубликован топ мобильных приложений 2019-го

20.12.2019

«1+1» стал лидером телесмотрения в новогоднюю ночь –...

02.01.2020

НАБУ проводит обыски относительно продвижения бренда UkraineNOW на...

26.12.2019