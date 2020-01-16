Четыре телегруппы смещают дату кодирования спутникового сигнала на 28 января

Четыре ведущие телегруппы – 1+1 media, StarLightMedia, «Медиа Группы Украина» и Inter Media Group смещают кодирование спутникового сигнала своих телеканалов на 8 дней – с 20 на 28 января. Причина — большой поток новых клиентов у провайдеров спутникового телевидения – Xtra TV и Viasat. Компании получили большое количество обращений на подключения ТВ-услуг и не успевают обработать все заявки до 20 января. «Телекритика» получила подтверждение от всех четырех телегрупп.

Группа 1+1 media подтверждает перенос даты кодирования спутникового сигнала телеканалов «1+1», «2+2», ТЕТ, «Бигуди», «ПлюсПлюс» и «УНІАН ТБ». «Такое решение было принято сегодня, 16 января, по просьбе официальных спутниковых операторов и по результатам анализа уровня готовности населения. По их сообщениям, сейчас происходит стремительный рост информационных запросов от украинцев относительно кодирования, а спрос на подключение к услуге существенно превышает предложение», — разъясняет телегруппа.

«Несмотря на всестороннее информирование абонентов спутника об изменениях в вещании, к сожалению, не все заблаговременно позаботились о приобретении тюнеров, вернувшись к этому вопросу только сейчас. Учитывая стремительный рост спроса среди абонентов на спутниковые приемники и очереди на подключение абонентов к официальным спутниковым операторам, группа идет на вынужденную отсрочку кодирования сигнала в пользу населения. Это дополнительное время позволит абонентам, которые откладывали кодирование на последний день, успеть обеспечить себе возможность просмотра их любимых телеканалов через спутник после кодирования, а официальные спутниковые операторы смогут проработать все обращения граждан», − прокомментировал Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

StarLightMedia подтверждает продление на одну неделю периода кодирования спутникового сигнала и перенос даты с 20 на 28 января 2020 года.

«Проект кодирования спутникового сигнала, занявший у нас почти год активной работы и несколько лет планирования и подготовки, подходит к концу. Это был очень непростой процесс, включающий много последовательных этапов и параллельных работ, а также объединивший огромное количество участников рынка. Но мы довольны тем, с какими результатами подходим к финишу — мы реализовали все наши планы и на данный момент полностью готовы к кодированию. Мы подключили все необходимое оборудование, наши партнеры подтвердили техническую готовность. Мы уже запустили HD-версии наших каналов, а масштабы проведенных рекламных и информационных кампаний обеспечили высокий уровень осведомленности наших зрителей и высокий спрос на подключение у наших партнеров. Мы видим, что зрители наших телеканалов активно переходят на другие технологии смотрения, в том числе DTH. Учитывая сложившуюся активность, мы приняли решение поддержать запрос провайдеров о переносе кодировки на одну неделю. Мы понимаем, что переподключить более 4 млн домохозяйств — задача непростая, и мы прогнозировали, что основной пик подключений придется на последние недели перед кодированием. Для нас важно, чтобы партнеры-провайдеры успели этот спрос полностью удовлетворить и чтобы каждый зритель комфортно продолжил смотреть наши каналы. А потому мы приняли решение, что полный переход на кодированный сигнал состоится 28 января 2020 года», — говорит Юлия Трибушная, директор дивизиона Digital&PayTV StarLightMedia.

Кодирование с 20 на 28 января смещают также «Медиа Группы Украина» и Inter Media Group. Эту информацию телегруппы подтвердили в комментарии «Телекритике». Официальное уведомление будет разослано в течение дня.

Напоминаем, что изменения коснутся только абонентов открытого спутника, а для абонентов платного спутника, цифрового эфирного (Т2), кабельного и интернет-телевидения ничего не изменится. Кодируются только развлекательные каналы. Информационные каналы остаются в открытом доступе на спутнике.

Всего будет закодирован спутниковый сигнал 23 телеканалов: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, «Оце» (все входят в группу StarLightMedia); «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «УНІАН ТБ» и «Бигуди» (все – 1+1 media); «Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм» (Inter Media Group); «Украина», НЛО TV, «Индиго TV» («Медиа Группа Украина»).

Фото: pixabay

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!