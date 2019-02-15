🚀 Черновицкий телеканал «Народного фронта» обзавелся спутниковой лицензией

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 14 февраля выдал спутниковую лицензию региональному черновицкому телеканалу ТВА (ООО «ТРК “ТВА”»). Причиной получения лицензии директор канала Вадим Пелех назвал отсутствие локальной цифровой лицензии.

Согласно представленной в Нацсовете концепции, вещатель при спутниковом вещании не планирует смещать акценты с Черновицкого региона на всю Украину. В фокусе телеканала – информация, аналитика, расследования и развлечения. В числе расследовательских программ упоминались программы о недобросовестных застройщиках Черновцов, деятельность местных чиновников и бизнесменов.

У телеканала есть эфирная аналоговая лицензия на 20 часов вещания в Черновицкой области (остальные 4 часа,16:30–20:30, были закреплены за местным филиалом общественного вещателя). В связи с отказом общественного вещателя от местного аналогового вещания, телеканал подал заявление в регулятор с просьбой сместить строки вещания, чтобы охватить вечерний прайм.

Вадим Пелех заверил членов Нацсовета, что канал также подал заявку на просчет частоты в местной эфирной цифре. В аппарате регулятора сообщили, что передали заявку в Госцентр радиочастот, где сообщили о наличии частоты в эфирной цифре. Телеканал уже начал спутниковое вещание в тестовом режиме – вещатель вышел на спутник Амос 6 через компанию «Укркосмос».

Владелец телеканала ТВА – Наталья Гирман, жена председателя наблюдательного совета банка «Альянс» Юрия Гирмана; владелец банка – основатель и совладелец страховой группы «АСКА» Александр Сосис (86,57%). В 2015–2016 годах Гирман был помощником главы депутатской фракции партии «Народный фронт» в Верховной раде Максима Бурбака, а в 2014–2015 – директором департамента госсобственности Мининфраструктуры при министре Максиме Бурбаке. С 2011-го по 2014-й Гирман был директором департамента экологической безопасности и разрешительной системы Госслужбы геологии и недр: начинал работу в госструктуре с должности замначальника, а позже стал начальником управления разрешительно-лицензионной деятельности в сфере недропользования. Гирман декларирует 4,5 млн грн наличными и квартиру в Черновцах. Директор канала Вадим Пелех является действующим помощником Максима Бурбака.

В черновицкой цифре вещают два телеканала, связанные с местным предпринимателем и главой черновицкой партии «Родной город» Василием Проданом (жена которого Оксана – нардеп от БПП) – «Чернівецький промінь» и «Місто ТБ», еще одна цифровая лицензия – у общественного вещателя. У двух местных аналоговых телеканалов – ТРК «Черновцы» Виктора Сидляра (владеет «Машзаводом» – крупнейшим предприятием области) и канала ТВА – цифровых лицензий нет.

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