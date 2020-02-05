CБУ проводит обыск на канале «1+1». Медиагруппа сделала заявление

Вечером 5 февраля Служба безопасности Украины пришла с обыском в офис телеканала «1+1», который находится на улице Куреневская, 18. В офисе работают журналисты проектов «Гроші» и «Секретные материалы».

По сообщению правоохранителей, обыск проводится в рамках расследования прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука. В частности, СБУ подозревает, что журналист «1+1» Евгений Куксин «слил скандальные записи».

В 1+1 media прокомментировали обыск на канале:

«Группа 1+1 медиа подтверждает, что по состоянию на сейчас, 18:00, 5 февраля 2020 года, в помещении редакции программы «Деньги» происходит обыск рабочих мест журналистов офицерами СБУ.

Причины обыска нам неизвестны. Отметим, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в 1+1 media. Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы. Обычно программа «Гроші» является источником важной информации.

Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей обличительной деятельности. Чтобы не дать возможности политическим силам использовать их ресурс для давления на свободу медиа, мы обращаемся к журналистскому сообществу с просьбой не оставить эту ситуацию без внимания и предоставить ей максимальную огласку, не допустить посягательства на свободу слова в Украине, что напрямую связано с национальной безопасностью.

Такие «визиты» в редакцию программы «Гроші» являются полным нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимые СМИ. Обращаемся к председателю СБУ Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию, известно ли ему о причинах проведения следственных действий в помещении редакции «Гроші». Надеемся, что они достаточно «весомые» и действительно связаны с вопросами национальной безопасности».

Позже в СБУ официально сообщили, что «обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18, не связаны с деятельностью телеканала 1+1, а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным способом».

В офисе «1+1» также присутствует экс-журналист телеканала, народный депутат Александр Дубинский.

Прямую трансляцию из офиса «1+1» вел журналист «Секретных материалов» Владимир Тимофийчук.

Позже, в 22:28 5 февраля, на сайте СБУ появилось заявление главы службы Ивана Баканова, в котором он призвал представителей телеканала «1+1» «не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая расследования дела о незаконном прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука».

«Ни о каком давлении на журналистов телеканала «1+1» или притеснениях свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И быть не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннее расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц», – подчеркнул Иван Баканов.

Также глава СБУ отметил, что соответствующие следственные действия по этому делу проводились относительно министров, представителей государственной власти и УГО.

«Отдельные чиновники с согласия прошли проверку на детекторе лжи и все без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием», – сообщается на сайте СБУ.

По информации ведомства, следователями Службы безопасности Украины осуществляется досудебное расследование по факту незаконного использования специальных технических средств получения информации (СТ3) в помещениях Кабинета Министров Украины, совершенные организованной группой по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.359 УК Украины.

Также на сайте СБУ сообщается, что следователями и оперативниками СБУ установлено, что к проведению незаконного использования СТ3, получения, монтажа и распространения аудиозаписей могут быть причастны отдельные лица, которые периодически посещают и используют во время своей деятельности помещения на улице Куреневской.

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Фото: скриншот YouTube

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