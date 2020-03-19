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CБУ пресекла деятельность еще одного распространителя фейков о коронавирусе в Одессе

от Telekritika
От Telekritika 476
Главная Диджитал CБУ пресекла деятельность еще одного распространителя фейков о коронавирусе в Одессе

В рамках открытого уголовного производства провокатору объявлено о подозрении.

Служба безопасности Украины продолжает пресекать деятельность лиц, распространяющих в интернете ложную информацию о ситуации в Украине из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте службы.

Специалисты СБУ по кибербезопасности отмечают, что из-за ограничительных мер для предотвращения распространения вируса активизировали деятельность и пропагандисты сепаратизма. Пользуясь ситуацией, злоумышленники будоражат панику и протестные настроения среди граждан, пытаются дискредитировать власть, призывают к нарушению конституционного строя и насильственной федерализации. Подрывную деятельность одного из таких интернет-провокаторов было прекращено в Одессе. Он не только распространял ложную информацию о коронавирусе, но и публиковал материалы с призывами к изменению территориальных границ и государственной границы Украины. А это является уголовным правонарушением, предусмотренным ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В рамках открытого уголовного производства провокатору объявлено о подозрении. Решается вопрос о применении ограничительных мер. В течение нескольких последних дней СБУ вместе с Нацполицией привлекли к административной ответственности за манипуляции и попытки дестабилизации общественной обстановки еще 5 человек в Черновицкой и Луганской областях.

Напомним, ранее жителя Черновицкой области оштрафовали за распространение фейков о коронавирусе.

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