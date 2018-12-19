БЖ продают чешскому холдингу Accord Group
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БЖ продают чешскому холдингу Accord Group

от Telekritika
От Telekritika 27
Главная Новости БЖ продают чешскому холдингу Accord Group

«Украинская правда» и менеджеры онлайн-издания о городской культуре БЖ продают проект чешской холдинговой компании Accord Group Praha s.r.o.

По условиям соглашения, БЖ полностью сохраняет формат издания, а также развивает производство нативной рекламы – у издания появятся мощности в сфере веб-разработки, интернет-маркетинга и видео-продакшена.

«Мы благодарны коллегам за поддержку, веру в наш стартап и продолжаем сотрудничество как партнеры в продаже рекламы», – говорится в сообщении на сайте БЖ.

БЖ также ищет в команду редакторовменеджеров по продаже нативных спецпроектов и SMM-специалиста

Холдинг Accord Group управляет активами в нескольких сферах, в том числе, занимается девелопментом – реконструирует историческое здание в центре Праги (проект Peterska Sigma Plaza). В Украине БЖ – первый актив компании. 

Городской журнал БЖ запустился 3 июля 2015 года как совместный проект «Украинской правды» и менеджеров издания (на то  время – Анны Григораш, Ирины Грищенко и Антона Онуфриенко).

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