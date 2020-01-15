Британское правительство в 60-70-х тайно финансировало Reuters

Правительство Великобритании тайно финансировало новостное агентство Reuters в 60-х и 70-х годах по заданию отдела МИДа, отвечавшего за антисоветскую пропаганду и связанного с британской разведкой. Деньги шли на работу агентства на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, что следует из исторических документов, рассекреченных британским МИДом. Об этом пишет ВВС.

Британские дипломаты были обеспокоены влиянием «враждебных или полувраждебных агентств» на политически нестабильном Ближнем Востоке: египетского Middle East News Agency, советского ТАСС и даже французского Agence France-Presse. В свою очередь Reuters испытывало финансовые трудности и нуждалось в субсидиях, чтобы открыть новый офис. К тому моменту за работу в Латинской Америке британский МИД уже выделял Reuters тайные субсидии через подставную компанию, но не хотел использовать эту схему для Ближнего Востока. Годовые отчеты этой фирмы выглядели не очень убедительными, так что можно было задаться вопросом, почему такая неприбыльная организация до сих пор не разорилась.

Новую схему придумал департамент информационных исследований (Information Research Department, IRD) — специальный отдел, созданный внутри Министерства иностранных дел в 1948 году для участия в пропагандистской войне с Советским Союзом. Согласно этому плану, в 1969 году Reuters согласилось открыть новый офис на Ближнем Востоке для выпуска новостей на английском и арабском языках, на которые могли бы ссылаться местные издания и телерадиовещательные компании.

Чтобы не испортить репутацию агентства открытым государственным финансированием, было решено включить в цепочку ВВС. Вещательная корпорация должна была оплачивать «расширенную подписку» на новости Reuters, а потом получать компенсации из государственного бюджета.

Предполагалось, что в течение четырех лет ВВС выплатит Reuters 350 тысяч фунтов стерлингов (больше 8,6 миллиона долларов в пересчете на современные деньги). Но так как рассекреченные документы заканчиваются 1970-м годом, неизвестно, какую сумму правительство выплатило реально, уточняет ВВС. Reuters в собственной публикации говорит о 245 тысячах ежегодно до 1969 года и о 100 тысячах в год в 1969–1970-е годы.

В IRD понимали, что отдел не будет напрямую контролировать содержание материалов Reuters, но надеялись, что у британского правительства будет определенная «степень политического влияния». Она должна была выражаться в «готовности Reuters консультироваться и прислушиваться к взглядам, высказанным по результатам его работы», уточняет ВВС.

«Многие организации получали государственные субсидии в той или иной форме после Второй мировой войны. Но договоренность 1969 года не соответствовала нашим , и сегодня мы бы так не поступили», — сказал представитель Reuters Дэвид Крандуэлл, подчеркнув, что ни у одного правительства нет контроля над тем, что и как выпускает Reuters.

«Устав ВВС гарантирует редакционную независимость безотносительно того, исходит ли финансирование от правительства Великобритании, из лицензионных сборов или коммерческих источников», — прокомментировал историю представитель корпорации.

Отметим, британское агентство Reuters является одним из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации. Reuters основано 1851 году Полом Джулиусом Рейтером, который открыл первый офис будущего агентства в Лондоне для передачи биржевых новостей в Париж при помощи нового телеграфного кабеля. В 2008 году агентство было куплено корпорацией Thomson, которая после этого стала называться Thomson Reuters. Reuters Group plc является публичной компанией, акции обращаются на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Фото: wikimedia.org

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