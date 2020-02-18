Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский канал «НТВ-Мир Балтия» на 20 тыс. фунтов

Согласно официальному заявлению британского медиарегулятора Ofcom, опубликованному 17 февраля 2020 года, на компанию Baltic Media Alliance Limited, которой принадлежит телеканал «НТВ-Мир Балтия», наложен штраф в размере 20 тыс. фунтов ($26 тыс.), передает «Европейская правда».

В заявлении сказано, что штраф наложен на компанию Baltic Media Alliance Limited, зарегистрированную в Соединенном Королевстве, за нарушение правил вещания, допущенные телеканалом «НТВ-Мир Балтия».

2 апреля 2018 года Baltic Media Alliance Limited транслировала новостную программу Today, в ходе которой обсуждался случай отравления Сергея и Юлии Скрипалей (инцидент произошел в Солсбери (Великобритания) в марте 2018 года).

В феврале 2019 года экспертами Ofcom было установлено, что указанная программа не соответствовала критериям беспристрастности, а также при ее создании и трансляции был нарушен ряд правил Кодекса телекоммуникационного вещания Ofcom. Это и стало причиной вынесения претензий со стороны Ofcom по поводу работы телеканала «НТВ-Мир Балтия» и наложения штрафа на материнскую компанию Baltic Media Alliance Limited.

Отметим, что Baltic Media Alliance Limited принадлежит лицензия на осуществление вещания «НТВ-Мир Балтия» в Европе.

Напомним: ранее стало известно, что министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский планирует продлить запрет на российские соцсети и медиа.

Фото: unsplash

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