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Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский канал «НТВ-Мир Балтия» на 20 тыс. фунтов

от Telekritika
От Telekritika 1098
Главная ТВБизнес Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский канал «НТВ-Мир Балтия» на 20 тыс. фунтов

Телеканал нарушил правила вещания.

Согласно официальному заявлению британского медиарегулятора Ofcom, опубликованному 17 февраля 2020 года, на компанию Baltic Media Alliance Limited, которой принадлежит телеканал «НТВ-Мир Балтия», наложен штраф в размере 20 тыс. фунтов ($26 тыс.), передает «Европейская правда».

В заявлении сказано, что штраф наложен на компанию Baltic Media Alliance Limited, зарегистрированную в Соединенном Королевстве, за нарушение правил вещания, допущенные телеканалом «НТВ-Мир Балтия».

2 апреля 2018 года Baltic Media Alliance Limited транслировала новостную программу Today, в ходе которой обсуждался случай отравления Сергея и Юлии Скрипалей (инцидент произошел в Солсбери (Великобритания) в марте 2018 года).

В феврале 2019 года экспертами Ofcom было установлено, что указанная программа не соответствовала критериям беспристрастности, а также при ее создании и трансляции был нарушен ряд правил Кодекса телекоммуникационного вещания Ofcom. Это и стало причиной вынесения претензий со стороны Ofcom по поводу работы телеканала «НТВ-Мир Балтия» и наложения штрафа на материнскую компанию Baltic Media Alliance Limited.

Отметим, что Baltic Media Alliance Limited принадлежит лицензия на осуществление вещания «НТВ-Мир Балтия» в Европе.

Напомним: ранее стало известно, что министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский планирует продлить запрет на российские соцсети и медиа.

Фото: unsplash

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