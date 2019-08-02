Бородянский – о причинах ухода со Starlight, гуманитарной стратегии и работе с Зеленским

29 июня президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении своим внештатным советником экс-руководителя медиагруппы StarLightMedia и экс-гендиректора телеканала СТБ Владимира Бородянского. Он сообщил, что планирует развивать гуманитарную сферу. СМИ пророчат Бородянскому должность руководителя объединенного министерства, которое предполагается создать из министерств культуры, информационной политики и молодежи и спорта. В интервью LIGA.net «гуманитарный» советник президента рассказал о работе на государство, впервые прокомментировал причины ухода со StarlightMedia, а также поделился своим видением того, как сделать СМИ прибыльными и независимыми.

Об уходе из телехолдинга Виктора Пинчука. «Менеджер руководит компанией, исходя из своего понимания, как развивать и достигать целей, но это видение должно совпадать или быть согласовано с акционером. В Starlight была дискуссия, что и как нужно делать дальше, и на каком-то этапе мы разошлись в понимании, как группе следует развиваться дальше. А я уверен, что, если менеджер не поддерживает видение набсовета и/или акционера, то он будет мешать. А это нечестно. Я не был согласен с рядом идей, и в какой-то момент мы приняли решение, что я буду уходить. Более детально ситуацию с уходом из StarLight я не буду комментировать».

О том, как стал советником президента. «Приглашение пришло со стороны президента. Мы встречались дважды – сначала было предложение заняться гуманитарным блоком, потом я подготовил видение работы над гуманитарной стратегией. Вся дискуссия заняла около месяца. (…) Еще несколько месяцев назад у меня были совершенно другие планы: уехать в Англию на учебу, развивать свой стартап, связанный, кстати, с образованием и культурой. Но, встретившись и поговорив с президентом, я ему поверил. Поверил, что он настроен решительно, что он готов биться за страну, в смысле, бороться за независимое сильное государство до конца. Поверил, что сейчас третий исторический шанс (после 2005-го и 2015-го), и если я не решусь сейчас, то будет нечестно по отношению к стране и самому себе».

О создании гуманитарной стратегии. «Мы не заказываем стратегию у сторонних консультантов, мы делаем ее сами. Сейчас мы формируем мозговой центр, в котором выделены около десяти гуманитарных направлений. У каждого будет координатор, который соберет группу ученых, экспертов, представителей профессиональных сообществ, народных депутатов, государственных чиновников, которые найдут ответ на вопрос, зачем каждое из направлений гуманитарной сферы существует, как оно должно работать и взаимодействовать с другими направлениями, что мы будем делать, как мы померяем, куда мы идем и что из этого получилось. Сейчас я встречаюсь с представителями индустрий и ищу, приглашаю людей для участия в мозговом центре. Я вижу около 10 направлений, каждому из них нужен координатор. Уже есть координатор направления “Музеи и заповедники”, это Маша Задорожная. С остальными веду переговоры, я буквально три дня этим занимаюсь. В течение следующей недели сформируем все группы. Плюс мы делаем финансовый, юридический и аналитический блоки. Важно понять, какими именно финансовыми ресурсами мы располагаем в гуманитарной сфере: госфинансы, местные финансы, донорские средства, возможно, что-то еще».

Об источниках средств для гуманитарной сферы. «Есть понимание, откуда именно можно привлекать деньги в гуманитарную сферу. Например, есть планы легализировать игорный бизнес. И деньги оттуда, как и во многих мировых практиках, должны идти на развитие спорта и культуры».

Об объединении Минкульта, Минспорта и Миниформполитики в одну структуру. «Подобная структура есть в Сингапуре, большинство гуманитарных функций собрано в одном министерстве в Англии. Важно уточнить, что у нас нет цели сделать огромное министерство с ворохом функций, если какое-то направление будет лучше работать, например, в Министерстве образования, оно будет туда передано. Мы хотим объединить три министерства, чтобы система, государство начали выполнять свои задачи. Но я не исключаю, что в процессе поиска смыслов этих направлений конфигурация может поменяться».

О влиянии олигархов на СМИ. «Если вы спросите меня, проблема ли, что те, кого у нас называют олигархами, имеют возможность влиять и манипулировать общественным мнением, то я отвечу – проблема. Как ее решать? В моем понимании, СМИ должны быть экономически независимыми. Это очень важно: их экономика должна быть связана с их деятельностью, они должны стать бизнесом. Второй вопрос – контроль и оценка контента, который эти СМИ продуцируют. Если этот контент манипулятивный, это плохо. Задача – сделать так, чтобы он был не манипулятивным. А вот над способами решения этой задачи надо думать. У меня нет сейчас ответа, каким будет механизм сокращения манипуляций, но я вас уверяю – он будет».

Как сделать ТВ-рынок прибыльным? «Надо лучше использовать возможности, которые есть сейчас: например, в следующем году медиагруппы смогут собрать с провайдеров кабельного телевидения до 1 млрд грн. Процесс построения сотрудничества медиагрупп и кабельных операторов был долгий и непростой. И несмотря на взаимное недоверие, упреки и конфликты, в результате совместных усилий, именно совместно, медиагруппы и кабельные операторы смогли в разы вырастить рынок платного ТВ в Украине, и на сегодняшний момент это один из самых быстрорастущих рынков в стране. Это один из элементов экономической стабильности рынка. И эти деньги идут на создание качественного украинского контента. Это один из механизмов. С другой стороны, возможности монетизации СМИ напрямую зависят от экономического успеха государства. Задача медиа фундаментальная – быть медиатором между властью и обществом, рассказывать первым, что происходит в обществе и наоборот. Если же медиа создается с целью манипулировать – тогда этот фундаментальный баланс нарушается».

Российский контент должен оставаться под запретом. «На Украину напали. У нас отняли часть территории, на другой части территории развязали войну. Поэтому да, я считаю, что российский продукт должен быть запрещен. Потому что те смыслы, которые будут зашиваться в этот продукт, несут угрозу национальной безопасности».

Контрапропаганда Украине не нужна. «Украина – не Россия. Я считаю, что мы другие. И способы достижения целей у нас должны быть тоже другие. Мы только что говорили о критическом мышлении. Я считаю, что нация будет сильной и Украина будет сильной, когда население будет разбираться в сути происходящего. Это очень высокая цель, но мы должны пропагандировать те модели поведения, которые считаем успешными для страны. Мы строим свою страну, и нужно популяризовать то, что делает нас конкурентоспособными в мире, то, что делает нас сильнее. Не нужно повторять то, что делает враг. Наши ответы должны быть ассиметричные».

Фото: SLM