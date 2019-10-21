Бородянский извинился перед Гонтаревой за выступление хора Веревки на «Квартале»

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский на своей странице в Facebook принес извинения перед экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой. Причиной стало выступление Национального хора имени Веревки на шоу «Вечерний квартал», где он совместно с комиком Евгением Кошевым спел песню, которая высмеивает недавний поджог дома Гонтаревой.

Видеоролик с выступлением пародийной песни опубликовали на YouTube-канале студии 20 октября, на данный момент видео набрало 32 тыс. дизлайков.

В песне под музыку «Горіла сосна, палала» хор Веревки с Кошевым пропели: «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали».

По словам художественного руководителя хора Зиновия Коринца, выступление хора имени Веревки на «Вечернем квартале» стоило 30 000 грн, об этом он сказал каналу «24».

Коринец также сообщил, что идея номера принадлежала режиссерам «Квартала» и добавил, что в какой-то мере поддался на уговоры и согласился на участие хора в номере: «Нас заверили, что это такой стеб. Они же над всеми стебутся. Над президентом, политиками. Нас попросили спеть вместе с «Кварталом»».

Студия «95 квартал» в ответ на критику номера отшутилась на своей Facebook-странице, и предложила Бородянскому «посетить сьемки следующего выпуска и рассказать, за что ему стыдно, а за что нет».

Фото: скриншот YouTube

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