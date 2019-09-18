Больше трети украинцев готовы платить за легальный контент

О позитивной тенденции говорит свежая статистика, которую подготовила исследовательская компания Gemius для антипиратской инициативы «Чистое небо». Результаты исследования были представлены 17 сентября во время антипиратской панели на Kyiv Media Week.

Результаты исследования показали, что украинцы стали более сознательными в этом вопросе. Количество тех, кто готов платить за контент в интернете, выросло с 13% до 31% за прошедшие 12 месяцев. Также все больше людей считают, что бороться с пиратством необходимо. Лучший для этого способ, по мнению респондентов исследования, – создание сайтов с легальным контентом. Сегодня наиболее популярный среди украинцев легальный видеоресурс – YouTube, за ним с отрывом следуют Megogo, Google Play и Netflix. В то же время 41% опрашиваемых не смогли назвать ни один сайт, который предоставляет только легальное видео.

«Ожидая результатов исследования, мы очень надеялись на положительные изменения, – говорит руководитель инициативы “Чистое небо” Катерина Федорова. – Но даже надеяться не могли, что они будут такими существенными – более чем в 2 раза увеличилось количество людей, готовых платить за легальный контент! Ежедневный труд правообладателей, защищающих свою интеллектуальную собственность, наша вера в достижение цели, обращения к рынку, к причастным, к пользователям – это все способствует изменениям в лучшую сторону».

16 сентября 2019 года министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что пиратство – это вопрос, над решением которого намерена работать власть: «Мы будем делать так, чтобы украинский рынок рос. Сегодня 30% людей готовы платить за контент, а еще год назад этот показатель был на уровне 13%. И это я считаю большой победой».

В «Чистом небе» отмечают, что участники инициативы – телегруппы StarLightMedia и 1+1 media за год добились прекращения воровства контента 318 сайтами. По их запросу из поисковой выдачи Google удалено 20 тысяч ссылок на пиратский контент, и 292 тысячи нелегальных видео удалены с сайтов, социальных сетей и видеохостингов. Другая организация по борьбе с нелегальным размещением контента в сети – Украинская антипиратская ассоциация (УАПА) – за этот же период добилась закрытия 173 сайтов.

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