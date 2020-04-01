Бокс-офис Азии упал на 85%

Кинотеатральная касса в Азиатско-Тихоокеанском регионе упала на 85% за первые два месяца 2020 года. Об этом сообщает Variety.

Азия является домом для пяти из десяти ведущих кинотеатров за пределами Северной Америки. Согласно данным MPAA, Китай, Япония и Южная Корея были тремя крупнейшими международными территориями в 2019 году. Индия заняла шестое место, а Австралия — десятое.

Данные S&P Global Market Intelligence и OPUSData охватывают только январь и февраль, и местные указатели предполагают, что март будет еще хуже.

S&P пишет, что Китай пострадал в Азии больше всего, просев на 96% в годовом исчислении в январе и феврале. Это связано с тем, что все 70 000 кинотеатров страны были закрыты с конца января.

В Южной Корее кинотеатры начали закрываться в феврале. Кассовые сборы страны в январе и феврале составили $125 млн, что на 59% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество новых релизов сократилось на 29%.

Кроме того, данные, опубликованные Корейским советом по кинематографии (KOFIC), показывают, что мартовские потери достигают самого низкого уровня за последние 14 лет.

Согласно KOFIC, только 1,83 млн человек посетили киносеансы в марте 2020 года по сравнению с 14,7 млн в том же месяце прошлого года. Совокупные сборы составили всего $12,4 млн, а продажи билетов в феврале составили всего $7,37 млн.

Япония же сообщила, что в январе-феврале доход от кассовых сборов составил $126 млн, что на 41% ниже. Аналитик Хироо Отака подсчитал, что в марте Япония упала на 70% в годовом исчислении, который обычно является пиковым месяцем из-за весенних каникул.

Фото: unsplash

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