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Блогерше из РФ продлили запрет на въезд в Украину до 10 лет

от Telekritika
От Telekritika 647
Главная Новости Блогерше из РФ продлили запрет на въезд в Украину до 10 лет

У россиянки уже был запрет сроком на три года.

Российская блогерша Наталья Краснова, у которой был запрет на въезд в Украину на три года, попыталась въехать на территорию страны. Об этом пишет «Украинская правда».

Россиянка прибыла 12 марта рейсом из Минска в «Борисполь». Пограничники выяснили, что в конце 2018 года она уже прилетала в Украину и из-за незаконного посещения временно оккупированной АР Крым ей был запрещен въезд на территорию нашей страны сроком на 3 года.

Пограничники отметили, что женщина сменила старый паспорт на новый, надеясь, что чистые страницы документа без отметки о запрете въезда помогут ей пересечь украинскую границу. На вопрос, почему она сменила паспорт, Краснова сообщила, что его якобы съела собака.

За умышленное неисполнение решения госоргана о запрете въезда в Украину, которое должно было действовать до конца 2022 года, российской блогерше и актрисе продлили срок запрета на 10 лет. В ближайшее время она будет отправлена обратным рейсом в Беларусь».

Напомним, ранее запрет на въезд в Украину получила российская блогерша Александра Митрошина, которая также незаконно посещала АР Крым.

Фото: cкриншот «Камеди Баттл»

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