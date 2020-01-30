Баффет продает свой газетный бизнес

Уоррен Баффетт продает свою компанию BH Media Group, издающую 30 газет в США и более 49 еженедельных изданий, медиахолдингу Lee Enterprises, пишет Bloomberg.

По условиям сделки, Lee Enterprises приобретет около 80 изданий за $140 млн. Кроме того, холдинг Berkshire Hathaway, принадлежащий Баффетту выделит Lee Enterprises кредит на 25 лет на сумму $576 млн под 9% годовых для покупки и рефинансирования задолженности BHMG.

Lee Enterprises управляет бумагами BH Media Group с 2018 года. «У нас не было заинтересованности в продаже группы кому-либо еще по одной простой причине: мы считаем, что Lee Enterprises лучше всего справляется с проблемами отрасли», – заявил Баффет.

Решение продать газетный бизнес связано со снижением тиражей и прибыли от рекламы. Так, в 2018 году, согласно исследованию Pew Research Center, тираж газет в США упал до самого низкого уровня с 1940 года.

Напомним, BBC News намерена сократить 450 рабочих мест, с целью достижения новой стратегии, которая позволит сэкономить £80 млн ($103 млн) к 2022 году.

Фото: Reuters

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