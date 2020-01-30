НовостиСМИ

Баффет продает свой газетный бизнес

от Telekritika
От Telekritika 558
Главная Новости Баффет продает свой газетный бизнес

Покупателем стал холдинг Lee Enterprises.

Уоррен Баффетт продает свою компанию BH Media Group, издающую 30 газет в США и более 49 еженедельных изданий, медиахолдингу Lee Enterprises, пишет Bloomberg.

По условиям сделки, Lee Enterprises приобретет около 80 изданий за $140 млн. Кроме того, холдинг Berkshire Hathaway, принадлежащий Баффетту выделит Lee Enterprises кредит на 25 лет на сумму $576 млн под 9% годовых для покупки и рефинансирования задолженности BHMG.

Lee Enterprises управляет бумагами BH Media Group с 2018 года. «У нас не было заинтересованности в продаже группы кому-либо еще по одной простой причине: мы считаем, что Lee Enterprises лучше всего справляется с проблемами отрасли», – заявил Баффет.

Решение продать газетный бизнес связано со снижением тиражей и прибыли от рекламы. Так, в 2018 году, согласно исследованию Pew Research Center, тираж газет в США упал до самого низкого уровня с 1940 года.

Напомним, BBC News намерена сократить 450 рабочих мест, с целью достижения новой стратегии, которая позволит сэкономить £80 млн ($103 млн) к 2022 году.

Фото: Reuters

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Илон Маск вывел на орбиту 240 спутников глобального...

30.01.2020

Бородянский и его замы получили зарплаты на сумму...

14.01.2020

Премьера экшн-детектива «Карпатский рейнджер» состоится 24 февраля

17.01.2020

Мировая премьера фильма «Номера» от Сенцова и Сеитаблаева...

21.01.2020

Новый сезон «Кто против блондинок?» стартует 4 февраля

14.01.2020

 Amazon снимет сериал о Джеке Ричере

15.01.2020

Inter Media Group запустила отдельное кодированное спутниковое вещание

02.01.2020

Netflix и Apple могут купить права на фильмы...

28.01.2020

Появились новые кандидаты на должность главы Госкино

02.01.2020

Международные каналы «Медиа Группы Украина» стали доступны в...

03.01.2020