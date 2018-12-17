Арт-директор CNN проведет мастер-класс в Киеве
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Арт-директор CNN проведет мастер-класс в Киеве

от Telekritika
От Telekritika 53
Главная Новости Арт-директор CNN проведет мастер-класс в Киеве

Мастер-класс о визуальном сторителлинге пройдет 25 января.

Арт-директор CNN Digital (Special projects dpt.) Сара-Грейс Манкариос проведет свой первый мастер-класс в Киеве. Она расскажет, как работать над креативными задачами, поделится лучшими инструментами визуализации историй, опытом организации проектов для CNN, а также наработанными техниками придания истории уникального звучания. Также участники мастер-класса смогут задать Саре-Грейс вопросы и поучаствовать в фотосессии.

Стоимость билета до 31 декабря составляет 800 гривен, до 15 января – 1200 грн, после 15 января – 1500 грн.

Здесь можно зарегистрироваться и приобрести билет, а подробно с работами арт-директора можно ознакомиться по ссылке.

Фото: CNN

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