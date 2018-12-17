Арт-директор CNN проведет мастер-класс в Киеве

Арт-директор CNN Digital (Special projects dpt.) Сара-Грейс Манкариос проведет свой первый мастер-класс в Киеве. Она расскажет, как работать над креативными задачами, поделится лучшими инструментами визуализации историй, опытом организации проектов для CNN, а также наработанными техниками придания истории уникального звучания. Также участники мастер-класса смогут задать Саре-Грейс вопросы и поучаствовать в фотосессии.

Стоимость билета до 31 декабря составляет 800 гривен, до 15 января – 1200 грн, после 15 января – 1500 грн.

Здесь можно зарегистрироваться и приобрести билет, а подробно с работами арт-директора можно ознакомиться по ссылке.

Фото: CNN