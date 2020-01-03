Apple заключила пятилетний контракт с бывшим главой HBO

В ближайшие пять лет Ричард Плеплер будет создавать для Apple TV+ эксклюзивные фильмы и сериалы. Сумма сделки не уточняется, однако переговоры длились несколько месяцев. Об этом сообщает The New York Times.

Плеплер в HBO проработал 28 лет (шесть из которых в качестве CEO) и занимался подготовкой кабельной сети к переходу в цифровую эру, а также участвовал в запуске хитов вроде «Игры престолов» и «Большой маленькой лжи». Он покинул телеканал в феврале прошлого года в связи со слиянием Time Warner Inc., владеющей одноименной киностудией и рядом телеканалов, в числе которых HBO, с оператором связи AT&T Inc. Впоследствии он основал свою компанию Eden Productions.

Как отмечает издание, Плеплер продолжит делать для Apple тот тип контента, которым он занимался для HBO до сделки AT&T и WarnerMedia.

При этом многие журналисты отмечают, что у Apple есть все шансы стать «новым HBO», выпуская относительно мало тайтлов, но уделяя максимум внимания качеству. Более того, для Apple TV+ уже разрабатывается сериал, от которого сама HBO отказалась — новый военный сериал из линейки «Братьев по оружию».

Что примечательно, сам HBO, напротив, намерен увеличить количество выпускаемых шоу, чтобы повысить свое присутствие на рынке стриминга. Тем более что в ближайшее время WarnerMedia запускает своего конкурента Netfllix — стриминговый сервис HBO Max.

Фото: Apple

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