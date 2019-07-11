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🔥 Анна Безлюдная не покинет должность в связи с беременностью

от Telekritika
От Telekritika 2207
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Изменения в менеджменте холдинга не планируются – глава Inter Media Group остается руководителем медиагруппы.

Руководитель телехолдинга Inter Media Group Анна Безлюдная готовится стать мамой. Но изменения в менеджменте холдинга не планируются – Анна остается руководителем медиагруппы. Об этом «Телекритике» сообщили сразу несколько источников на рынке.

Для знакомых Анны, а также менеджмента «Интер» ее решение стать мамой было полной неожиданностью – глава холдинга позиционировала себя как childfree. По сведениям «Телекритики», Анна ждет мальчика. Медиаменеджер находится на девятом месяце беременности – первенец должен родиться в июле. Роды будут проходить в Украине.

Имя отца ребенка руководитель холдинга держит в секрете. Официально Анна Безлюдная не замужем.

Напомним, единственный официальный брак Анны – с банкиром и политиком Василием Горбалем. Анна Безлюдная родилась 15 июля 1972 года в Сумах. Беспрерывно руководит холдингом Inter Media Group с 2013-го.

«Телекритика» готова предоставить Анне Безлюдной площадку для официального комментария. Мы отправили запрос касательно возможных кадровых изменений в Inter Media Group. На момент публикации ответ не поступил.

Фото: «Интер»

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