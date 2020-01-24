Анджелина Джоли спродюсирует подростковую образовательную программу о фейках на ВВС

Американская актриса Анджелина Джоли и образовательная инициатива Microsoft Education выступят продюсерами шоу для детей на ВВС о том, как отличить фейковые новости от настоящих. Об этом сообщает Variety .

Шоу будет называться ВВС My World («Мой мир») и будет выходить по воскресеньям на канале международных новостей ВВС World News. Также его можно будет посмотреть на YouTube. Содержание передачи будут переводить на 42 языка.

Проект нацелен на подростков старше 13 лет. Создатели шоу полагают, что оно поможет молодым людям сформировать навыки критического мышления и научиться отличать ложь от правды в потоке информации онлайн.

Актриса, как мама шестерых детей, уверена, что шоу станет очень актуальным для современных подростков и поможет им сориентироваться в работе с поисковиками. «Как мама я счастлива, что могу присоединиться к подобному проекту. Мы хотим помочь детям научиться отличать фейковые новости от настоящих, уметь работать с проверенной информацией. Интернет объединяет людей, и наш главный акцент будет именно на этой его возможности», — цитирует актрису издания.

Ведущими программы станут Радзи Чиньянганья и Номиа Икбал. Чиньянганья сейчас работает на спортивном канале ВВС, а раньше вел детскую передачу Blue Peter. Икбал ведет шоу о культуре и искусстве Big Debate.

Напомним, ранее уведомлялось, что ВВС выведет за пределы Лондона 3 тыс. рабочих мест до 2027 года.

Фото: постер фильма «Малефисента. Повелительница тьмы»

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