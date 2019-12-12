Андрей Данилко снова стал членом жюри нацотбора на «Евровидение 2020»

Объявили имя первого члена жюри национального отбора на «Евровидение-2020» – им стал народный артист Украины Андрей Данилко. Об этом пишет пресс-служба СТБ.

«Вот уже пятый год в кресле жюри, но мои критерии отбора не меняются: главное, чтобы страна была ярко и конкурентноспособно представлена на «Евровидении». Я надеюсь, в этом году и зрители, и жюри выберут самого достойного представителя от Украины. Иначе – зачем это все?», – прокомментировал Андрей Данилко.

Кто займет места за судейским столом рядом с Андреем Данилко, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что музыкальным продюсером национального отбора стал Руслан Квинта. Креативным продюсером – Наталья Франчук, а ведущим прямых эфиров – Сергей Притула.

Прямые эфиры нацотбора пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале «UA: Перший». Информационную поддержку национального отбора будут осуществлять все телеканалы группы StarLightMedia.

65-й ​​международный песенный конкурс «Евровидение 2020» состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды. В этом году финансовую поддержку победителю национального отбора во время подготовки, поездки и пребывания на конкурсе «Евровидение» предоставляет «UA: Суспільне мовлення». Расходы на проведение кастинга и телевизионной части национального отбора берет на себя телеканал СТБ.

Напомним, ранее Андрей Данилко заявил, что покидает «X-фактор», но вскоре вернулся на проект.

Фото: СТБ

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