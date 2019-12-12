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Андрей Данилко снова стал членом жюри нацотбора на «Евровидение 2020»

от Telekritika
От Telekritika 379
Главная Новости Андрей Данилко снова стал членом жюри нацотбора на «Евровидение 2020»

Имена других членов жюри пока не разглашаются.

Объявили имя первого члена жюри национального отбора на «Евровидение-2020» – им стал народный артист Украины Андрей Данилко.  Об этом пишет пресс-служба СТБ.

«Вот уже пятый год в кресле жюри, но мои критерии отбора не меняются: главное, чтобы страна была ярко и конкурентноспособно представлена на «Евровидении». Я надеюсь, в этом году и зрители, и жюри выберут самого достойного представителя от Украины. Иначе – зачем это все?», – прокомментировал Андрей Данилко.

Кто займет места за судейским столом рядом с Андреем Данилко, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что музыкальным продюсером национального отбора стал Руслан Квинта. Креативным продюсером – Наталья Франчук, а ведущим прямых эфиров – Сергей Притула.

Прямые эфиры нацотбора пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале «UA: Перший». Информационную поддержку национального отбора будут осуществлять все телеканалы группы StarLightMedia.

65-й ​​международный песенный конкурс «Евровидение 2020» состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды. В этом году финансовую поддержку победителю национального отбора во время подготовки, поездки и пребывания на конкурсе «Евровидение» предоставляет «UA: Суспільне мовлення». Расходы на проведение кастинга и телевизионной части национального отбора берет на себя телеканал СТБ.

Напомним, ранее Андрей Данилко заявил, что покидает «X-фактор», но вскоре вернулся на проект.

Фото: СТБ

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