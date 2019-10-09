Американская писательница отказалась от смартфона на год ради $100 000

Элана Магден, фэнтези-писательница из Нью-Йорка решила принять участие в челлендже от Vitamin Water. Его цель – отказаться от использования смартфона и планшета на целый год; победитель получит денежный приз в размере $100 000. Об этом сообщает CNN.

Магден выбрали из ста тысяч претендентов на участие в челендже Scroll Free for Year. На данный момент писательнице осталось продержаться еще 4 месяца.

Чтобы убедиться, что участница играет по правилам, ее Iphone 5s заменили на кнопочный телефон, с которого можно только звонить и писать смс. А в феврале 2020-го она пройдет тест на детекторе лжи.

Во время челенджа у Магден есть безлимитный доступ к ноутбуку, компьютеру и устройствам, которые управляются с помощью голоса, но не классифицируются как смартфоны, вроде Amazon Echo.

Уже прошло восемь месяцев с начала конкурса и писательница довольна результатами: «Отказ от смартфона принес мне свободу и заставил увидеть некоторые вредные для здоровья привычки. Сейчас я работаю над тем, чтобы менять свою жизнь».

Также Магден называет очевидные минусы: однажды она записала неправильно номер телефона из-за чего застряла в аэропорту. Проверить его было невозможно.

В другой раз у нее сломался двигатель в незнакомой местности и необходимо было вызвать службу или узнать, где автомастерская, но с кнопочным телефоном ей не удалось это сделать.

Из преимуществ – писательница стала более продуктивной и продвинулась в написании своей серии книг под названием The Shadow War Saga.

Фото: CNN

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