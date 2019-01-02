Al Jazeera показала пакеты, в которых, предположительно, переносили останки Хашогги
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Al Jazeera показала пакеты, в которых, предположительно, переносили останки Хашогги

от Telekritika
От Telekritika 42
Главная Новости Al Jazeera показала пакеты, в которых, предположительно, переносили останки Хашогги

Кадры с камер видеонаблюдения демонстрируют, как в резиденцию консула Саудовской Аравии заносят большие пакеты, в которых, предположительно, находились останки журналиста Джамаля Хашогги.

Видеозапись опубликовал телеканал Al Jazeera.

Видео показывает прибытие группы людей в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле в день, когда Хашогги был убит в консульстве Саудовской Аравии, в нескольких сотнях метров от резиденции.

Видно, что некоторые из них несут пакеты, в которых, согласно  турецким СМИ, могли содержаться части тела журналиста.

Напомним, Джамаль Хашогги исчез 2 октября во время визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже Саудовская Аравия подтвердила гибель журналиста The Washington Post. Саудовская прокуратура утверждает, что журналиста убили после того, как не смогли добровольно убедить его вернуться в Саудовскую Аравию. Он был убит и расчленен внутри консульства.

Фото: для коллажа были использованы фотографии Getty Images:1058000692

Photo by Chip Somodevilla/Getty Images 945201846 Photo by Carlos Alvarez/Getty Images

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