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Актер Джон Красински запустил шоу Some good news

от Telekritika
От Telekritika 347
Главная Диджитал Актер Джон Красински запустил шоу Some good news

Программа посвящена только хорошим новостям.

Актер Джон Красински, известный по сериалу «Офис» и фильму «Тихое место» запустил собственное YouTube-шоу.

Первый выпуск программы Some good news (SGN) стал доступен на платформе YouTube 29 марта. На данный момент у первого выпуска более 7 миллионов просмотров и более 570 тысяч подписчиков.

Новое шоу будет посвящено только хорошим новостям, происходящим на фоне пандемии. Большинство историй связаны с обычными людьми, истории для сюжета Красински присылали подписчики в Twitter.

Также Красински взял интервью у комедийного актера Стива Каррела, в честь 15-летия выхода ситкома «Офис».

Фото: скриншот YouTube

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