Актер Джон Красински запустил шоу Some good news

Актер Джон Красински, известный по сериалу «Офис» и фильму «Тихое место» запустил собственное YouTube-шоу.

Первый выпуск программы Some good news (SGN) стал доступен на платформе YouTube 29 марта. На данный момент у первого выпуска более 7 миллионов просмотров и более 570 тысяч подписчиков.

Новое шоу будет посвящено только хорошим новостям, происходящим на фоне пандемии. Большинство историй связаны с обычными людьми, истории для сюжета Красински присылали подписчики в Twitter.

Также Красински взял интервью у комедийного актера Стива Каррела, в честь 15-летия выхода ситкома «Офис».

Фото: скриншот YouTube

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