🔥 Агентство THINKMcCANN выходит из состава razom сommunications
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🔥 Агентство THINKMcCANN выходит из состава razom сommunications

от Telekritika
От Telekritika 29
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Креативное агентство THINKMcCANN выходит из состава украинско-британской коммуникационной группы компаний razom. Об этом сообщается в релизе холдинга.

«Команда THINKMcCANN благодарна razom сommunications за экспертизу, прежде всего в диджитал, усиление которой мы начали, находясь в составе холдинга. Мы остаемся в партнерских отношениях и продолжаем работать с агентствами холдинга для обслуживания общих клиентов. В то же время специфика современного креативного бизнеса предполагает гибкость и скорость в принятии управленческих решений. Мы уверены, что новый статус агентства – полная операционная независимость и прямые аффилиационные отношения с сетью McCANN Worldgroup – будет отвечать вызовам рынка, ожиданиям нашей команды и клиентов», – комментирует Сергий Урын, СЕО и управляющий партнер THINKMcCANN.

Акционер razom communications Роб Нобл комментирует данное решение так: «Мы благодарим команду THINKMcCANN за вклад в развитие группы компаний и желаем ярких побед и успехов в креативном бизнесе. Наши стратегические усилия в 2019–2020 будут направлены на качественное развитие FCB Kyiv и цифровой составляющей».

Рекламный холдинг razom communications выступает стратегическим партнером международных рекламных групп Interpublic Group (IPG) и Havas Worldwide. В Украине он объединяет медиаагенства Initiative, Universal McCann, Havas Media Ukraine и IPG Mediabrands Ukraine, а также креативное агенство FCB Kyiv.

Фото: pixabay

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