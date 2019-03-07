🔥 Абрамович отдал свои акции в российском «Первом канале» группе ВТБ
НовостиТВ

🔥 Абрамович отдал свои акции в российском «Первом канале» группе ВТБ

от Telekritika
От Telekritika 6
Главная Новости 🔥 Абрамович отдал свои акции в российском «Первом канале» группе ВТБ

Инвестиционное подразделение группы ВТБ «ВТБ Капитал» приобрело 20% акций АО «Первый канал» у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей Роману Абрамовичу.

Об этом пишет российское издание РБК со ссылкой на два источника, знакомые с деталями сделки. После публикации материала ВТБ и «Первый канал» подтвердили изданию сделку. Сумма сделки не сообщается. 

Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления банка, говорит, что группа ВТБ постоянно изучает медиасегмент: «Смотрим на привлекательные активы, вложения в которые позволят зафиксировать достаточно высокий уровень инвестиционной доходности, реализовать планы развития компании и добиться существенного увеличения акционерной стоимости. «Первый канал» имеет колоссальные позиции на рынке. А произошедшая цифровая трансформация средств массовой информации открывает новые возможности перед телеканалом, и мы верим в успех усилий менеджмента в дальнейшей цифровизации канала и развитии digital-контента».

Напомним, в начале 2000-х Роман Абрамович стал совладельцем «Первого канала», выкупив 49% у Бориса Березовского за $150 млн. В 2010-м Абрамович продал 25% «Национальной Медиа Группе» за $145 млн. Еще 4% из пакета бизнесмена медиахолдинг приобрел летом 2018 года в рамках исполнения российского законодательства, чтобы ​соответствовать требованиям ст. 19.1 закона «О средствах массовой информации». В мае 2018-го Абрамович получил израильское гражданство и, согласно российскому закону, не мог напрямую или косвенно владеть более 20% компании – учредителя СМИ.

Согласно данным базы СПАРК , которая собирает всю доступную информацию о компаниях, на конец 2017 года выручка от продаж «Первого канала» составляла 31 млрд рублей, чистый убыток оценивался в 1,56 млрд рублей, кредиторская задолженность – в 12,85 млрд рублей.

«Первый канал» стал вторым медиапроектом, где партнерами выступают ВТБ и НМГ. Их консорциуму принадлежит 75% «СТС Медиа» (управляет развлекательными каналами СТС, «Домашний», «Че», СТС Love и СТС Kid). Еще 25% «СТС Медиа» принадлежат кипрской компании Telcrest, акционерами которого также являются НМГ, ВТБ и структуры владельца «Северстали» Алексея Мордашова.

Фото: «Первый канал»

Вас так же может заинтересовать

В Киеве покажут провокационные короткометражки о подростках

02.04.2018

ЮНЕСКО: «Только одно из десяти преступлений, совершенных против...

01.11.2018

«Репортеры без границ»: в 2018 в мире погибло...

18.12.2018

Любовь без границ и стереотипов: о чем будет...

23.01.2018

Специалисты: найден новый способ шпионажа через веб-камеру компьютера

30.08.2018

Акции Apple упали после презентации новых гаджетов

13.09.2018

В Украине появилась ассоциация цифровых вещателей

01.08.2018

Компания FOX украла сценарий фильма «Kingsman: Секретная служба»

13.02.2018

💔 Обделенная «Оскаром» актриса получила «Золотую малину»

25.02.2019

Какой на вкус этот «О»?

31.07.2018
FacebookTwitter
0