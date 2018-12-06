7 декабря состоится круглый стол по языковым квотам на телевидении

13 октября 2018 на законодательном уровне в действие вступили языковые квоты для телевизионщиков. Так государство стремилось увеличить количество украинского языка и контента в эфире и собственного ТВ-производства. Согласно закону, 75% эфира – с 07: 00 до 18: 00 и с 18: 00 до 22: 00 еженедельно обязаны быть украинскими.

7 декабря 2018 года ООО «Телекритика» инициирует проведение круглого стола.

Цель мероприятия – понять, работает ли закон на выполнение поставленной цели, довольны ли законодатели и регуляторы первыми результатами, соблюдаются ли квоты телеканалами и в каком объеме.

Участники круглого стола:

Виктория Сюмар , глава комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики;

, глава комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики; Ольга Герасимьюк , первый заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;

, первый заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания; Александр Ткаченко , генеральный директор группы «1+1 медиа»;

, генеральный директор группы «1+1 медиа»; Евгений Нищук , министр культуры Украины;

, министр культуры Украины; Николай Чернотицкий , член правления ПАО «НОТУ»;

, член правления ПАО «НОТУ»; Татьяна Попова , эксперт ГО «Информационная безопасность»;

, эксперт ГО «Информационная безопасность»; Оксана Большакова, директор Центра адвокации и лобирования НАМ.

Дата и время: 7 декабря 2018 года, 13:00-14:00.

Место проведения: пресс-центр «УНИАН», ул. Крещатик, 4.

Участие только при условии предварительной аккредитации по номеру (067) 332 53 25.