64-летнего британского ведущего RT обвиняют в изнасиловании и харрасменте
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64-летнего британского ведущего RT обвиняют в изнасиловании и харрасменте

от Telekritika
От Telekritika 17
Главная Медиатусовка 64-летнего британского ведущего RT обвиняют в изнасиловании и харрасменте

Ведущего российского пропагандистского телеканала-иновещания RT (Russia Today) Алекса Салмонда, который ранее был премьер-министром Шотландии, обвиняют в двух попытках изнасилования и множественных сексуальных домогательствах.

Салмонду в суде Эдинбурга было предъявлено в общей сложности 14 обвинений, в том числе нарушение порядка и непристойные действия, пишет The Guardian.

Во время слушаний 64-летний ведущий не сделал никаких заявления и был выпущен под залог. Вне суда Салмонд заявил, что он «невиновен в совершении любых преступлений», и добавил, что будет защищать себя. Салмонду было предъявлено обвинение 23 января, после того как он добровольно посетил полицейский участок со своим адвокатом. Он согласился предстать перед судом, после чего его отпустили.

Салмонд находится под следствием полиции Шотландии с сентября прошлого года. Он более 20 лет был лидером Шотландской национальной партии. Салмонд покинул свой пост после референдума о независимости Шотландии 2014 года. Он вернулся в Вестминстер в качестве члена парламента в следующем году, но потерял пост после досрочных выборов в 2017-м. С тех пор он вел ток-шоу в британском отделении Russia Today.

Фото: Russia Today

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