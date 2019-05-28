💶215 млн евро за телевизионные активы Lagardère

Сделка стоимостью 215 млн евро между Lagardère Group и медиахолдингом M6 Group включает продажу платных телеканалов Canal J, Tiji, а также бесплатного Gulli. Компания сообщила о продаже в официальном обращении: «Получив рекомендации от организаций, представляющих интересы работников соответствующих компаний, Lagardère Group и M6 Group подписали сегодня контракт на передачу телевизионных активов Lagardère».

Получив рекомендации от организаций, представляющих интересы работников соответствующих компаний, Lagardère Group и M6 Group подписали сегодня контракт на передачу телевизионных активов Lagardère

Напомним, что в январе 2019 между компаниями уже проводились переговоры. Представитель M6 Group тогда заявил о намерении укрепить позиции на французском медиарынке с помощью «семейного» телеканала Gulli, а также расширить работу в области международной дистрибьюции, так как Lagardère Group представлена более чем в 91 стране.

Кроме перечисленных телеканалов, в число которых, кстати, не входит Mezzo, M6 Group будут принадлежать и платные развлекательные телеканалы площадок SVOD – Elle Girl TV, MCM Top, MCM, RFM TV.