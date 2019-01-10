16 мгновений Украины: стали известны имена желающих спеть на Евровидении-2019

«Национальный отбор в этом году опять радует артистами разных жанров», – отмечают организаторы Национального отбора.

«Традиционно к нам пришли новые, молодые и интересные артисты, со своим музыкальным видением и уже сложившейся популярностью. Есть среди участников и те, кому в прошлом году на этапе кастинга удача не улыбнулась. Приятно, что они не сложили руки, а прислушались к нашим советам и использовали этот год, чтобы подготовиться максимально качественно и профессионально. Особенно ценно, что снова готовы сражаться звезды, которые уже имеют опыт участия в этом непростом отборе. Ведь настоящий артист всегда будет идти до конца. Я желаю всем полуфиналистам удачи в этой непредсказуемой борьбе за путевку в особенный мир музыки – конкурс Евровидение», – делится впечатлениями музыкальный продюсер Национального отбора Руслан Квинта.

Итак, давайте перейдем к именам претендентов:

Braii Freedom jazz KAZKA YUKO The Hypnotunez LAUD TAYANNA Brunettes Shoot Blondes VERA KEKELIA ЦеШо Ivan NAVI ANNA MARIA BAHROMA LETAY КiRA MAZUR KHAYAT

К слову, в прошлом году в финале за право представлять Украину уже соревновались двое участников из нынешнего списка, а именно – TAYANNA и LAUD. Поэтому ожидаем, что и в этом году на сцене Национального отбора будет не менее горячо, чем было в прошлом.

А теперь к датам: 22 января состоится традиционная жеребьевка, которая определит порядок выступлений конкурсантов в полуфиналах.

Прямые эфиры Национального отбора – 2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) и будут транслироваться одновременно на телеканалах СТБ и «UA:Перший».

Напомним, песенный конкурс «Евровидение» в этом году пройдет в Тель-Авиве 14–18 мая.

Заглавное фото: NewsOne