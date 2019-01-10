16 мгновений Украины: стали известны имена желающих спеть на Евровидении-2019
НовостиТВ

16 мгновений Украины: стали известны имена желающих спеть на Евровидении-2019

от Telekritika
От Telekritika 122
Главная Новости 16 мгновений Украины: стали известны имена желающих спеть на Евровидении-2019

Уже третий год подряд в середине января СТБ и «UA:Перший» объявляют списки претендентов представить страну на ежегодном песенном конкурсе Евровидение. Примечательно, что в этом году имена участников практически не перекликаются с предыдущим годом. Из тех, кто не теряет надежду – Tayanna, Laud и Kazka.

«Национальный отбор в этом году опять радует артистами разных жанров», – отмечают организаторы Национального отбора.

«Традиционно к нам пришли новые, молодые и интересные артисты, со своим музыкальным видением и уже сложившейся популярностью. Есть среди участников и те, кому в прошлом году на этапе кастинга удача не улыбнулась. Приятно, что они не сложили руки, а прислушались к нашим советам и использовали этот год, чтобы подготовиться максимально качественно и профессионально. Особенно ценно, что снова готовы сражаться звезды, которые уже имеют опыт участия в этом непростом отборе.  Ведь настоящий артист всегда будет идти до конца. Я желаю всем полуфиналистам удачи в этой непредсказуемой борьбе за путевку в особенный мир музыки – конкурс Евровидение», – делится впечатлениями музыкальный продюсер Национального отбора Руслан Квинта.

Итак, давайте перейдем к именам претендентов: 

16 мгновений Украины: стали известны имена желающих спеть на Евровидении-2019

Участники Национального отбора – 2019

  1. Braii
  2. Freedom jazz
  3. KAZKA
  4. YUKO
  5. The Hypnotunez
  6. LAUD
  7. TAYANNA
  8. Brunettes Shoot Blondes
  9. VERA KEKELIA
  10. ЦеШо
  11. Ivan NAVI
  12. ANNA MARIA
  13. BAHROMA
  14. LETAY
  15. КiRA MAZUR
  16. KHAYAT

К слову, в прошлом году в финале за право представлять Украину уже соревновались двое участников из нынешнего списка, а именно – TAYANNA и LAUD. Поэтому ожидаем, что и в этом году на сцене Национального отбора будет не менее горячо, чем было в прошлом.

А теперь к датам: 22 января состоится традиционная жеребьевка, которая определит порядок выступлений конкурсантов в полуфиналах.

Прямые эфиры Национального отбора – 2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) и будут транслироваться одновременно на телеканалах СТБ и «UA:Перший».

Напомним, песенный конкурс «Евровидение» в этом году пройдет в Тель-Авиве 14–18 мая.

Заглавное фото: NewsOne

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

«1+1» назвал имя первого тренера девятого сезона «Голосу...

03.12.2018

Квотная уравниловка: как украинские платные телеканалы просят обязать...

05.11.2018

Разработчики Telegram создают собственную блокчейн-платформу

16.10.2018

Brazzers выпустил видео секс-фейлов со съемок за 2017...

24.01.2018

Bloomberg разыскивает пропавшего сооснователя Google

14.09.2018

Мэл Гибсон снимает продолжение «Страстей Христовых»

01.02.2018

На видеоплатформе Facebook выйдет ремейк популярного сериала о...

23.04.2018

The Next Big Thing. Generation: питчинг завершился, победители...

03.10.2018

Акции Apple упали после презентации новых гаджетов

13.09.2018

Песню, победившую на Евровидении-2018, заподозрили в плагиате

04.07.2018